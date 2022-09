¿Por qué Colombia no apoyó la candidatura a la OPS del exministro de Salud Fernando Ruiz?

El próximo 26 de septiembre se llevará a cabo la votación para elegir al próximo director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Y uno de los candidatos más fuertes era el exministro de Salud del gobierno de Iván Duque Márquez, Fernando Ruiz.

Se aseguró en el país que Panamá le cedería el puesto que estaba buscando ese país en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Colombia y, a cambio, Colombia le daría el voto al candidato al panameño en la dirección de la OPS.

Al ser consultada por este tema, la embajadora de Panamá en Colombia, Liliana Fernández, aseguró no tener conocimiento del tema y que solo podía decir que el gobierno colombiano retiró su nominación.

Fuentes cercanas no solo al Palacio de las Garzas, sede presidencial de Panamá, sino también a la cancillería panameña le aseguraron a Mañanas Blu que esa versión no la conocen, incluso que no la habían escuchado.

Tan inverosímil sería el tema, que la canciller de Panamá se reunirá con las delegaciones de Rusia y Ucrania en la Asamblea General de las Naciones Unidas para ofrecerse como mediadora de paz; algo que no tendrían que hacer si no estuviesen apostando por tener una silla en el consejo de seguridad.

Así las cosas, queda claro que esta versión salió desde Colombia y se está a la espera aclaración por la Cancillería, en cabeza de Álvaro Leyva.

