Alguna vez, conversando con un aviador, me decía que lo que más le costaba a él en su profesión era el despegue. No por ninguna situación técnica, sino porque siempre aparecía algún tema que retrasaba la partida y que una vez despegaba el avión todo funcionaba como se había planeado. Me parece una buena metáfora de lo dispendioso que puede ser reiniciar las actividades después de un período de vacaciones .

Volver a coger el ritmo para ser productivos y realizar nuestros planes no es fácil, porque nos hemos desacostumbrado, no encontramos rápidamente la motivación o simplemente deseamos que las vacaciones se alargaran. Lo cierto es que las vacaciones no son eternas y se requieren algunas actitudes para arrancar de nuevo con las labores. Creo que mínimo serían cuatro:



Ver el trabajo como una posibilidad de obtener recursos, esos que requerimos para desarrollar nuestros proyectos y, a la vez, como la actividad que nos posibilita realizar nuestra esencia. Hay que hablar bien del empleo que tenemos, valorar lo que hacemos y agradecer por el lugar en el que trabajamos. Nadie podrá reiniciar con todas las fuerzas si se enfoca en las dificultades que tiene su trabajo. Disposición para aprender e innovar. Cada periodo de tiempo que comienza se puede volver una ocasión para plantearse desafíos, ellos nos motivan a generar decisiones y acciones que permiten gozarnos lo que hacemos. ⁠Ir con el mejor ánimo al lugar de trabajo. Valorar a los compañeros, agradecer lo que ellos hacen por nosotros es fundamental para hacer de nuestro empleo un motor de crecimiento personal. No podemos llegar a crear problemas, a criticar y a generar estrés, porque enrarecemos el ambiente laboral y no nos deja gozar lo que hacemos. ⁠Para mí la dimensión espiritual es fundamental y por ello siempre creo que vale la pena, antes de reiniciar, un momento de meditación, de oración que nos ayude a visualizar la realización de los objetivos que tenemos.