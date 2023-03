Ley de sometimiento para narcos y “humanización carcelaria": las nuevas y duras batallas de Petro

El nuevo frente de batalla del gobierno del presidente Gustavo Petro está en dos proyectos de ley que han generado ampolla en amplios sectores políticos y de la sociedad, en torno a los beneficios penales y económicos que propone el gobierno para que los carteles del narcotráfico abandonen sus actividades ilícitas.

Se trata del proyectos de ley de sometimiento y el que el gobierno llama de “humanización carcelaria”, a los que les han venido presentando reparos no solamente por parte del fiscal general de la Nación, sino también desde los partidos políticos de la coalición de gobierno.

En los últimos días, el fiscal general Francisco Barbosa se ha reunido con los congresistas de los partidos Liberal, Conservador y el Partido de la U, para explicarles los alcances de las iniciativas del gobierno y advertirles sobre los riesgos existentes frente a la posibilidad de que haya impunidad o beneficios injustificados para los narcotraficantes y para criminales que hayan cometido otros delitos graves.

Las principales preocupaciones del fiscal general giran en torno a un parágrafo que busca establecer beneficios para grandes narcotraficantes y productores y comercializadores de insumos para la producción de drogas.

Entre tanto, los partidos políticos que forman parte de la coalición pero que no son petristas, también comienzan a expresar reservas en torno a los beneficios para los narcotraficantes y en torno a algunos puntos de la llamada “humanización carcelaria”, como por ejemplo, la controvertida eliminación del incesto como delito.

Así las cosas, no pareciera que el gobierno tuviera un ambiente favorable para sacar adelante estos proyectos como le gustaría, al punto que hasta el presidente del Senado, Roy Barreras, viene lanzando serias advertencias sobre los riesgos que implica el escenario de entregar beneficios penales y económicos a los capos de la mafia, sin que haya un real escenario de sometimiento a la justicia.

El fiscal Francisco Barbosa dijo que lo que busca con su cruzada en el Congreso es que el narcotráfico no se meta por los parágrafos de los artículos de los proyectos.

Anoche, el presidente Gustavo Petro lanzó en Twitter dos mensajes confirmando que no va a dar marcha atrás con la presentación de los polémicos proyectos y haciendo algunas aclaraciones: dijo que no habrá negociaciones con narcotraficantes, porque ellos negociarán con la Fiscalía y luego lanzó una de sus acostumbradas arengas diciendo que el proyecto de sometimiento tiene opositores porque no quieren que se sepa la verdad sobre las rentas ilícitas del narcotráfico.

Colombia ha padecido como ningún país del mundo por cuenta del narcotráfico, por eso la sociedad debe estar alerta frente a los intentos para beneficiar por debajo de la mesa a quienes han sembrado el país de dolor, muerte y pobreza. Es clave desmantelar todos los factores que producen violencia, pero no a cualquier costo ni agachando la cabeza ni con proyectos que generen dudas.