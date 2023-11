Los hábitos, prácticas y acciones que son comunes en las personas exitosas

El sentido de la vida es una de las búsquedas constantes de los seres humanos y está asociado con la dirección que le damos a nuestra existencia diariamente.

Creo que todos tenemos la posibilidad de encontrar nuestros propios modos y maneras para tener una vida con sentido, una vida que experimentamos vale la pena vivirla. Sin embargo hay hábitos, prácticas, acciones que son comunes en las personas exitosas, por eso, es oportuno revisarlas sin perder nuestra autenticidad, pero sí dejando que nos aporten insumos a la construcción de nuestro singular camino.

Una de las personas más reconocidas del mundo, Bill Gates, ha comentado en varias oportunidades su regla de las 5 horas, una técnica que ha puesto en práctica para alcanzar su desarrollo personal y profesional.

Esta regla de las cinco horas consiste en invertir por lo menos cinco horas a la semana en un aprendizaje voluntario, que se realiza con libertad, escogido por gustos personales.

Publicidad

Por ejemplo, formarse activamente sobre nuevos temas o hacer diversas actividades durante una hora cada día de trabajo. Como resultado se obtiene que cada mes se han dedicado unas 20 horas al desarrollo personal y a adquirir nuevas habilidades y conocimientos.

Seguro que algunos de ustedes que me escucha ahora podría pensar: “es difícil sacar tiempo tras un duro día de trabajo para dedicarlo a estas actividades”. Y sí, de pronto convertirlas en un hábito, incorporándolas a nuestras rutinas es un reto. Pero, los expertos en el tema aconsejan que se suspendan algunas actividades que no generan ninguna ayuda al crecimiento personal y dedicar ese tiempo a eso que te apasiona, pero te instruye. También se podrían aprovechar algunos momentos, he visto personas que escuchan audiolibros mientras van en su medio de transporte o Podcast sobre temas de su interés.

El de Bill Gates es un buen ejemplo, aunque cada quien va encontrando sus maneras y sus tiempos, lo importante es proponernos lograr el máximo desarrollo de lo que somos, para ir allanando caminos que nos mantengan en la dirección, en el sentido de nuestras vidas.