Mientras millones mueren de hambre, el 17% de la comida en el mundo acaba en la basura

Hay miradas que nunca se olvidan. Por ejemplo, la de un niño que lleva varios días sin comer o la que expresa la impotencia de un padre de familia que no tiene cómo alimentar a sus hijos. Son miradas que he visto varias veces en las visitas a comunidades y barrios marginados de nuestro país.

Recuerdo, por ejemplo, una visita a Docordó en el Chocó, donde al lado de las riquezas naturales, está también presente la necesidad, la pobreza y la desesperanza. Porque el hambre cercena cualquier posibilidad y hunde aún más en la miseria. Muchas veces en numerosas comunidades, he experimentado la desigualdad social que hace que algunos no tengan las condiciones para vivir dignamente. Esta fue una de las razones que más me animó cuando trabajé en el Minuto de Dios, generar procesos de promoción y desarrollo humano; formando a las personas para que forjaran las habilidades para ser protagonistas de sus propias historias y brindándoles una casa propia.

Por eso, quedé impactado cuando leí ayer las cifras del desperdicio de comida que hay en el mundo, según el informe "Índice de desperdicios de alimentos 2021", y me encontré con que en el año 2019, fueron 931 millones de toneladas de alimentos las desperdiciadas. Lo que indica que el 17% de la producción total de comida en el planeta, fue a parar a la basura. Como lo dice Fernanda Paúl en BBC en español: “esto equivale a “23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados de alimentos, que puestos en fila darían siete vueltas a la Tierra” cierro cita.

Tanta hambre en el mundo y tanto desperdicio de comida parece una paradoja, mejor dicho, una manifestación de la estupidez humana. No olvidemos que según la FAO, 690 millones de personas pasaron hambre en 2019. Las causas del desperdicio doméstico según Green Peace son: “la mala planificación de las compras y las comidas, un exceso de compra (influido por porciones y tamaños de envases demasiado grandes), confusión sobre las etiquetas (fechas de consumo preferente y de caducidad) y un almacenamiento inadecuado en el hogar”.

Creo que tenemos tareas concretas a realizar para lograr frenar esta situación. Pero creo que también se hace necesario luchar por mayor justicia social que genere las condiciones dignas para que todos puedan realizar sus sueños. Seguro individualmente podemos hacer algo para que alguien no pase hambre en el día de hoy. No desperdiciemos la oportunidad.

