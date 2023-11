Acabo de leer la exhortación apostólica Laudate Deum del papa Francisco y, en sus 6 capítulos y 73 párrafos insiste en la necesidad de responder con responsabilidad a la emergencia que vive el planeta ante la crisis climática. El papa evidencia cómo se requieren cambios en la forma de ser y de estar en el mundo.

Es necesario entender el estatus del ser humano en el universo siendo capaces de salir de toda visión individualista y egoísta que se niegue a aceptar que somos parte de, como él la llama: una casa común y que la única forma de realizarnos es cuidando de ella y permitiendo su desarrollo. De esta manera, deja claro que para cualquier creyente: «el conjunto del universo, con sus múltiples relaciones, muestra mejor la inagotable riqueza de Dios». Por consiguiente, para ser sabios, «necesitamos captar la variedad de las cosas en sus múltiples relaciones».

En este camino de sabiduría, no es irrelevante para nosotros que desaparezcan tantas especies, que la crisis climática ponga en riesgo la vida de tantos seres” porque hay se pone en riesgo la humana.

Siendo capaces de cuestionar la idea de progreso. “No todo aumento de poder es un progreso para la humanidad. Basta pensar en las tecnologías «admirables» que fueron utilizadas para diezmar poblaciones, lanzar bombas atómicas, aniquilar etnias”.

Por eso creo que nadie que viva una experiencia espiritual podrá defender la violencia contra los otros, ni justificar la muerte de nadie como un triunfo, ni celebrarla como manifestación del progreso. “Se requiere la actitud sabia y crítica que exige no caer en las mentiras del marketing y la información falsa que esconden la decadencia de la ética del poder que hace que los mismos pobres aturdidos y extasiados frente a las promesas de tantos falsos profetas, caigan en el engaño de un mundo que no se construye para ellos”. No me extraña, entonces, la noticia de que el Papa participará en la cumbre climática de Dubai. Es la manera de hacer acción sus palabras.