No tendremos paz si no entendemos que la violencia genera más violencia

El video retrata perfectamente el nivel de intolerancia y violencia que vivimos. Lo que seguro se puede resolver dialogando y con las mejores actitudes, termina en un acontecimiento violento. Me refiero al video que circuló este fin de semana en las redes sociales, en el que vemos a una auxiliar de la policía agrediéndose a golpes con una turista , en el casco histórico de la ciudad de Cartagena.

Entre cachetadas y gritos que vienen y van, no se escucha perfectamente lo que se dice, ni hay mayor contexto de lo que realmente sucedió, pero todo parece indicar que ante el pedido de la agente de que la turista usara el tapabocas, se presenta la reacción que termina en los golpes.

Creo que es oportuno reflexionar en torno a cómo reaccionamos, no podemos acostumbrarnos a creer que la violencia resuelve las diferencias y los desencuentros que ocurren en nuestra cotidianidad. Nada justifica la violencia. Tenemos que aprender a respetarnos y a ser capaces de comunicar asertivamente nuestras posiciones sin querer eliminar al otro.

Particularmente hago un esfuerzo por controlar mis emociones y evitar las palabras agresivas o los gestos violentos con los demás. Además de impresionarme la reacción de las dos mujeres, también me impacta que los espectadores disfrutan la situación y todo termina en un gesto folclórico que sigue reafirmando esas actitudes.

No dejo de cuestionarme en torno a la autoridad, que es un valor fundamental para la convivencia. Tenemos que reconocerla y entenderla, no se trata de una actitud acrítica, pero sí del respeto que nos transmiten los roles que se cumplen en la sociedad, y claro, la manera de ejercerla, porque la autoridad no puede ser una imposición que agrede al otro, sino la manifestación de la coherencia interna que guía e inspira.

No tendremos paz si no somos capaces de entender que la violencia siempre genera más violencia y que ella es fruto de la justicia y nunca de la eliminación del otro o del triunfo sobre él. Necesitamos menos golpes y agresiones y más manifestaciones de amor y respeto.