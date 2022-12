Policía que escuchó a mujer que protestaba muestra que la única salida es el diálogo: Alberto Linero

He insistido en que el diálogo es el camino, y hasta ahora hemos podido comprobar que a pesar de que las partes dicen estar dispuestas a realizarlo, no se ha evidenciado realmente y por lo mismo no ha habido ninguna solución.

Este martes, en las redes sociales se mostraba un vídeo que puede servir de ejemplo y de motivación para creerle al diálogo como vía de solución. En él se muestra a un policía del eSMAD que se quita el casco de protección y se sienta a conversar tranquilamente con los manifestantes. El diálogo se hace con una señora que junto con su hijo están cerrando el paso a la movilidad en el Portal Las Américas, de acá del sur de Bogotá.

El diálogo entre nuestro compañero policía y la comunidad, fue la clave para habilitar parte de la vía que se encontraba bloqueada en el Portal Américas de la ciudad de Bogotá. pic.twitter.com/OHcmSFoI4R — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) May 18, 2021

La señora le cuenta cómo ella no había llegado a protestar, pero al ver algunas acciones de algunos de los policías, decidió participar; luego, con vehemencia pero con respeto, les expone la inconformidad que tiene por vivir la desigualdad que la hace construir su vida en condiciones muy difíciles que la obligan a no tener trabajo, y por lo tanto, a no poder pagar el arriendo y sufrir por la salud.

El patrullero Jorge Cárdenas con mucha amabilidad le dice: “Nosotros tenemos que restablecer el orden. Eso es ayudar a las personas que van a trabajar, a una persona que se va a vacunar, a una persona que va a una cita médica o a un joven que va a un trabajo o una entrevista laboral… De esa manera usted puede darle ejemplo a su hijo para que él diga después: oiga, con el diálogo esta vaina se puede y no es necesario romper algo ni nada”. Al final ella con su hijo se levantaron del piso y decidieron desbloquear la vía.

Ahí está la otra parte... pic.twitter.com/Xd9D8GGMbA — Sebastian Fajardo B. (@sebasfajardo08) May 18, 2021

La situación nos presenta la realidad: los que terminan chocando y enfrentando la situación son los pobres, los del pueblo, los que tienen menos posibilidades. A mí la escena me llena de mucha esperanza.

Me hace creer que somos capaces de escucharnos, de presentar nuestras posiciones e intereses sin agredirnos; que podemos entendernos y construir juntos. Es una escena que tiene que inspirar y motivar a los encargados de este diálogo para que puedan encontrar los caminos que nos lleven a solucionar esta dura situación que vivimos. Es así que podremos conseguirlo. Pero ojo, una cosa es dialogar y otra muy distinta hablar haciéndonos los sordos. ¡Cuidado!

