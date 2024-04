La fortaleza y la serenidad son virtudes de sabios

Escucho a un padre tranquilizando a su hijo mientras le cuenta sobre un trastorno de salud que tiene. Le dice: "Tranquilo, no es grave. No dejes que tus miedos agranden la situación". Entiendo que este es un criterio válido para afrontar cualquier situación adversa o difícil: mantener una actitud sana que evite magnificar lo que está sucediendo. Este enfoque se aplica en todas las dimensiones de la vida, y siempre tener fortaleza.

¿Cómo lograrlo? Inmediatamente pienso en la filosofía estoica y sus propuestas. Comparto dos de ellas en las que trato de entrenarme:

Solo puedes controlar lo que sucede dentro de ti, no los eventos externos. Por lo tanto, lo más importante es aceptar la vida tal como es y aprender a enfrentarla con fortalezay serenidad. Para lograrlo, es fundamental no dejarse arrastrar por los impulsos emocionales, que siempre nos alertan y tienden a exagerar, preparándonos para la supervivencia. Marco Aurelio lo expresaba de esta manera: "No andes perdido. Ante los impulsos, sé justo; y ante cualquier imaginación, mantén tu capacidad de comprender". Es decir, deja que la razón te ayude a regular tus impulsos emocionales. No permitas que la irracionalidad, impulsada por el miedo, te haga perder el control de tu propia vida.

Comprender la realidad tal como es, sin exagerar ni dejar que tu interpretación distorsione todo. Marco Aurelio lo expresaba así: "Sin opinión, no hay posibilidad de sufrir daño; sin posibilidad de sufrir daño, no hay daño". No permitas que tus patrones mentales exageren lo que está sucediendo; trata de quedarte con la realidad y no con la interpretación que puedes hacer de ella. Primero comprende la realidad tal como es, luego, si es necesario, interprétala y entiéndela. No olvides que cuando interpretas automáticamente, sin ser consciente de ello, fluyen tus miedos aprendidos en el pasado, que pueden no ser relevantes en tu presente.

Creo que estos dos principios pueden ayudarte a mantener laserenidadfrente a aquello que tanto te preocupa. La respuesta idónea ante cualquier mal es aquella que nace de la serenidad.