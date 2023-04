Reuniones clave de partidos políticos definirán futuro de la coalición de Gobierno

Esta semana comienza con una serie de reuniones políticas que van a ser muy importantes para las reformas que pretende sacar adelante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Los congresistas y directivos de los tres partidos de la coalición de Gobierno que no forman parte del Pacto Histórico, es decir, los liberales, los conservadores y el partido de la U, se van a sentar para definir en principio su posición oficial frente a la reforma a la salud, tras la radicación de la ponencia el viernes antes de Semana Santa.

Más allá de la reforma a la salud, lo que se comienza a definir es la continuidad de la coalición de Gobierno por parte de los conservadores, los liberales y el partido de la U, teniendo en cuenta que además de la reforma a la salud, los líderes de estos tres partidos han expresado sus reservas frente a las otras reformas que ya están haciendo trámite en el Congreso, en particular frente a la reforma laboral y la reforma pensional.

Lo que se ha sabido es que adentro del Gobierno no ha caído bien las recientes posiciones de los partidos tradicionales, tomando distancia en público de la “columna vertebral” de las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro, lo cual lleva a dos caminos: o se logra traer de nuevo al “redil” a los representantes de esas colectividades, o incluso no se descarta que el apoyo de esas colectividades al actual Gobierno, sea evaluada y terminen pasando de ser partidos de Gobierno, a partidos independientes o incluso de oposición.

No en vano el presidente Gustavo Petro ha reiterado recientemente que las reformas difícilmente saldrán adelante si no hay apoyo popular en las calles, lo cual podría significar que admite que hoy no cuenta con mayorías holgadas para sacar adelante sus propuestas en el Congreso.