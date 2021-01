Mensaje de Alberto Linero a enfermos de COVID y a quienes sufren las consecuencias de la pandemia

Uno de mis hermanos de la vida tiene a su papá, un hombre de 75 años, enfermo con COVID. Ayer lo tuvieron que ingresar a UCI. Al conversar con él, sentí su dolor y la impotencia que este virus nos hace experimentar y que se traduce en fuertes preguntas que nos atraviesan el alma, cuestionando el sentido de todo. Entendí que se dicen muy rápido y fáciles las cifras: 1.939.071 contagiados, 49.402 personas fallecidas… pero ellas representan la tragedia, la angustia y la desesperación de muchos colombianos.

Por eso, quisiera hablarles a cada una de estas personas, que hoy por cualquiera de las situaciones de este virus, se encuentran sufriendo y con la tentación de creer que nada tiene sentido y que lo mejor es darse por vencidos.

El primer paso siempre es aceptar la situación tal cual es, evitar relatos que la disfracen, excusas que busquen menguar su real gravedad; tenemos que aceptar lo que estamos viviendo, así nos cause todo ese dolor. Sólo quien acepta su realidad, puede generar un proceso para superarla.

Me parece fundamental agradecer por todo: la historia compartida, las posibilidades que se tienen, el amor entregado; todo adquiere un color distinto cuando lo miramos desde el agradecimiento y no desde el renegar y maldecir.

Siempre hay que dar la batalla con las armas que se tienen, con los conocimientos médicos que existen y en los cuales debemos confiar. Hay que creer en la medicina, no podemos darnos por vencidos, sabemos que el virus sigue siendo muy impredecible, pero creemos y confiamos en los conocimientos que hoy tenemos.

También necesitamos generar la situación emocional que nos ayude a superar todo esto. El dialogo interior y las autoafirmaciones nos deben servir para estar serenos en medio de esta tormenta. No es el momento de posiciones fanáticas que nos saquen de la coherencia y la lógica de la racionalidad, pero sí de tener experiencias espirituales que nos ayuden a trascender la situación y a iluminarla con algún sentido. Los que tenemos una experiencia religiosa, en este momento nos aferramos a la ayuda de Dios y tratamos de entender, desde nuestra relación con Él, todo lo que sucede.

Es un momento crítico y duro el que estamos viviendo, pero no podemos desfallecer. Mi sencilla palabra para todos los que atraviesan duras situaciones hoy: no hinquemos las rodillas como vencidos, sino como aquellos que confían en Dios que saldrán adelante. ¡Ánimo, que podemos!