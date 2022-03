Sin importar lo que haya para hacer, nuestro deber como ciudadanos es salir a votar

El 17 de octubre de 1992 Irene Villa y su madre, María Jesús González, sufrieron un atentado. El ataque de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) dejó a una niña de doce años sumergida en el dolor y la angustia al ver a su madre herida. La psicóloga y periodista ahora recuerda ese evento con la frase de su madre "eso es lo que tenemos".

"Eso me hizo pensar en que es algo que se puede ver en cualquier forma de la vida cotidiana, a ella le tocó afrontar la vida sin extremidades y continuar como si nada hubiera pasado", María Clara Gracia.

En Carolina del Norte ya no piden vacuna obligatoria pero eso no quiere decir que no deben vacunarse. "Eso es lo que tenemos, vivimos la vida normal al igual que nuestra familia y cada persona decide cómo vivir la suya". En los lugares públicos de Estados Unidos son muchas personas que ya no usan tapabocas.

Así mismo son las elecciones, no podemos ejercer nuestro derecho electoral, solo porque es lo que hay, se debe hacer un examen correcto y tomar una buena decisión en este fin de semana las elecciones para elegir el nuevo Congreso y las consultas partidistas que definirán los candidatos a la presidencia.

Los escenarios de resultados para votación de este 2022, según estudios previos, dicen que se mantiene la misma proporción de votos nulos y no marcados. El aumento del censo, indica que la jornada electoral se comportarían como en las elecciones del 2018, en este caso, la votación total solo pasaría al 18,9 millones de electores. "Eso quiere decir que la votación es cada vez mejor, con la situación actual del país estamos llamado a votar a consciencia. Por eso voy al video de Irene, vean sus candidatos, infórmense, ¿por qué?, porque eso es lo que hay".

Votar en blanco no es tan buena posición porque según expertos a la final no votan por nada y desechan su tiempo.

Escucha con En BLU Jeans, la Opinión de María Clara Gracia de cara a la jornada electoral: