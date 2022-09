Dice un verso vallenato “cómo cambian los tiempos y ni siquiera nos damos cuenta…” para señalar que el paso inexorable del tiempo va marcando nuevas rutinas, valores y costumbres que muchas veces nos desubican y nos hacen anhelar los días idos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es abrirnos a esas nuevas prácticas y adaptarnos a aquellas que no pongan en riesgo nuestros innegociables existenciales.

Ayer leí una nota de prensa que mostraba las consecuencias de algunos de estos cambios, era a partir de un estudio de la Universidad Javeriana y Colpensiones, que aseguraba que, siguiendo la tendencia, Colombia tendrá muchas más personas mayores que jóvenes debido a que cada vez los jóvenes deciden no tener hijos o simplemente no engendrar. El DANE reveló en su último informe que, entre el 2015 y el 2021, el número de nacimientos en el país pasaron de ser 660.999 a 611.669 respectivamente, lo que significa una caída del -7,5% en los nacimientos, y unas reducciones de -1,3/ al año en promedio.

Esta una manera distinta de los jóvenes de concebir la existencia, centrada en su propio proyecto de vida y su felicidad, atenta a los problemas del medio ambiente, y a veces con un cierto pesimismo que los impulsa a creer que no es responsable traer más personas a esta sociedad tan llena de maldad y de violencia.

No es un secreto para nadie que los jóvenes ahora creen más en conocer el mundo con una mochila a cuesta, que en tener un trabajo estable, una propiedad o un carro, porque lo ven como anclas que no les permiten crecer en la realización de sus sueños. Es evidente que a mí, que soy de finales de los 60, cuando el modelo de vida estaba en otro lado, esto me suena egoísta y sin esperanza, pero creo que más allá de los juicios que podemos hacer, tenemos que aprender a comprender los valores que impulsan a los jóvenes de hoy y a tratar de establecer relaciones de armonía que nos permitan ser más felices, haciéndolo siempre con responsabilidad.

