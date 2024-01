"Mis escoltas evitaron que me asesinaran": alcalde de Tumaco, Nariño

A las 4:00 de la tarde del sábado, 6 de enero, el alcalde de Tumaco, Nariño, Félix Henao , terminó siendo blanco de un atentado cuando se movilizaba entre Barbacoas y la subregión del Telembí.

El alcalde Henao relató a Blu Radio que cruzando por un sector conocido como “Currichado”, fue alertado por sus escoltas de dos motocicletas que los seguían. Varios kilómetros después la camioneta recibió varios impactos de bala.

“Todo fue muy rápido, me agaché y comencé a rezar para que no pasara nada; escuché varias detonaciones. La oportuna y rápida reacción de mis escoltas evitó que me asesinaran”, relató Henao a Blu Radio.

Por instrucción del esquema de protección, el alcalde de Tumaco se puso el chaleco antibalas, se resguardó en la parte posterior de la camioneta y lograron repeler el atentado con armas de fuego.

Después de este ataque, el mandatario de Tumaco denunció: "He tenido muchas amenazas y estoy aterrado porque hemos apoyado el proceso de paz. No sé por qué me quieren matar”.

El alcalde denunció que ha sido víctima de secuestro, otro ataque y por ahora no va a renunciar a su cargo tras este nuevo hecho que puso en peligro su vida y la de sus escoltas.

Por eso Henao anunció que se van a “tomar medidas extremas” para la seguridad del municipio, y seguir con el proyecto de paz que tiene planeado en ese municipio nariñense.

Tras el atentado se realizó un consejo de seguridad en Pasto para asignar un fiscal especializado y una inspección a vehículo para identificar el calibre del arma que se utilizó y el posible grupo responsable.

Desde la Gobernación de Nariño pidieron celeridad en las investigaciones, sin descartar ninguna hipótesis. Mientras que la gente espera respuestas ante la violencia que sigue en la región costera del departamento.

