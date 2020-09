28 de septiembre de 2020 - Mañanas BLU, con Camila Zuluaga, programa completo

Este lunes en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire, estuvo el abogado Rafael Bernal, quien trabajó temas de impuestos y es periodista político del portal The Hill. Según el analista, las elecciones en Estados Unidos se verán afectadas por la investigación de The New York Times que sacó a la luz que Donald Trump pagó tan solo 750 dólares en 2016, cuando fue elegido presidente.

También, la caída del ‘articulito’ del proyecto de ley de vivienda que abría puerta al volteo de tierras.

Adicionalmente, entrevista con el gurú electoral Allan Lichtman, quien creó el método de 'Las 13 llaves de la Casa Blanca', que ha acertado desde 1984 el pronóstico de quién ganará las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

No ser pierda tampoco a la directora del Carnaval de Barranquilla, Carla Celia, quien confirmó en Mañanas BLU 10:30 que la celebración se llevará a cabo de manera virtual en su edición 2021.

Y en el tema central de Mañanas BLU 10:30, el senador Gustavo Petro respondió a los ataques desde la campaña de Donald Trump en contra de Joe Biden, en el que su nombre fue mencionado por respaldar al candidato demócrata.

Escuche completo el programa de Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire, de este 28 de septiembre de 2020: