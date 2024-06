"El futbolista presidente" el inicio de una ilusión: así fue el primer capítulo de la audionovela

La audio novela, que fue escrita por Dago García y dirigida por Ricardo Coral, se lanzó el 18 de junio y está cautivando los corazones de los colombianos ya que contiene quizás dos de los temas más apasionantes para los colombianos: el fútbol y la política, además de los sueños que mueven a las familias al aspirar a que uno de sus hijos llegue a ser jugador de fútbol profesional.

En este primer capítulo el papá de Roberto, protagonista de esta historia, descubre gracias a un profesor que su hijo tiene un gran talento para el fútbol.

"Yo no llegué a ser profesional porque me tocó empezar a trabajar para ayudar en la casa. No deje que a su hijo le pase lo mismo. Ese niño es un diamante en bruto" le dice el profesor.

Tras la jornada llega a la casa e intenta convencer a la mamá de Roberto de guiar al niño por el mundo del fútbol profesional "El profesor González me dio un par de datos y nos puede conseguir media beca en la escuela de un amigo. Porfa, Vicky, esta puede ser una buena oportunidad para Robertico. No se la robemos. ¿Qué tal llegue a ser una estrella del fútbol internacional como Juan Pablo Ángel o Iván Ramiro Córdoba?".

Poco a poco la familia completa comienza a introducirse más en el fútbol profesional, enfocándose en el futuro de su hijo y cambiando sus hábitos: "Con la escuela de fútbol, Robertico sacrificó el poco tiempo que le quedaba para jugar a cualquier otra cosa con los chicos del vecindario. Y no hubiera estado mal de no ser porque después vinieron el entrenador particular que se encargó de afinar su técnica, la dietista que decidió qué tipo de alimentación era la indicada y hasta el psicólogo que le debía infundir espíritu ganador."

Sin embargo, todas estas decisiones fueron creciendo como una bola de nieve hasta convertirse en una obsesión que estaba a punto de costarles no solo el futuro del niño sino el de toda la familia.

"A medida que Roberto se seguía destacando en los torneos infantiles, el frenesí de Gustavo se volvía locura. Sacó al niño del colegio para que siguiera su proceso de educación por Internet y así controlarlo en la casa, asegurándose que todo girara en torno al fútbol", dice el narrador en este capítulo.

"Puse en venta la casa". "¿Qué? Pero si ni siquiera la hemos terminado de pagar, Gustavo...". "Tenemos que pensar en grande". "Ya no sé si quiero escucharlo más". "Vamos a venderlo todo y nos vamos para..."

