“Agua de valeriana para Uribe y agua para Federico Gutiérrez”: Cepeda sale en defensa de Petro

Ante las recientes arremetidas del expresidente Álvaro Uribe y Federico Gutiérrez contra el candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda salió en defensa de este y aseguró que lo están calumniando como una estrategia por un desespero que tiene la derecha.

“Yo entiendo que eso es una estrategia, que en el caso de Uribe responde al deterioro de su imagen y al hecho de que ha perdido una inmensa credibilidad en el país. Intenta superar esa falta de imagen pública con el ataque personal. En el caso de Federico Gutiérrez es que no tiene una personalidad fuerte políticamente. No tiene talento políticamente. A Petro no se le puede responder simplemente con improperios”, expresó Iván Cepeda.

Así mismo los invito a bajar los niveles de agresión contra Petro: “A Uribe agua Valeriana y a Federico Gutiérrez la botellita de agua que le regaló Petro en un debate”, agregó Cepeda.

Uribe señalo en su cuenta de Twitter que a Petro le duele que trabaje en el agro y que nada tiene en el extranjero ni escondido; además, le dijo que era vago, enredador, fantoche.

“Entendible en un vago, enredador, fantoche de mansiones y atuendos, que no ha producido más que crímenes, incitación a la violencia, y contratos corruptos pagados con bolsas de billetes”, publicó el expresidente Uribe.

Dr Petro le duele que trabajo en el agro y nada tengo en el

extranjero ni escondido.



Entendible en un vago, enredador, fantoche de mansiones y atuendos, que no ha producido más que crímenes, incitación a la violencia, y contratos corruptos pagados con bolsas de billetes — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 16, 2021

Publicidad

Le puede interesar: escuche La Intérprete