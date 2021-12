"Doy por sentado a Petro para la segunda vuelta": Alejandro Gaviria en Mañanas BLU

Este miércoles, Alejandro Gaviria radicó 1.210.335 firmas ante la Registraduría, las cuales recolectó en un periodo de tres meses, por el movimiento Colombia Tiene Futuro. Precisamente, en esa carrera a la Presidencia, el precandidato dijo en Mañanas BLU que la “gente aún no conoce bien las propuestas de todos los candidatos”.

Sobre el resultado de las últimas encuestas en el país, Gaviria dijo que estas están “reflejando cierta incertidumbre sobre quienes enfrentarán a Gustavo Petro”, pues, si se quiere “se anticipa los resultados de la primera vuelta”.

Añadió que da por sentado que Petro estará en segunda vuelta ; señaló que es una probabilidad alta de acuerdo con las encuestas.

“Yo creo que es un escenario con alta probabilidad, casi con certeza absoluta (…) Hay una alta probabilidad de que el centro político pase a la segunda vuelta y dispute con Gustavo Petro”.

Por otro lado, habló sobre la frase que lanzó al radicar las firmas para su campaña y que se hizo viral en redes sociales. El exrector de los Andes comentó que “si sobreviví al cáncer, tengo que sobrevivir a una hijueputa encuesta”.

“Era un tono jovial. Era una conversación con la gente, estaba con un tono de agradecimiento, de estar juntos (…) Todos se sorprendieron, fue espontaneo. Nadie me recomendó eso y no me parece correcto explotar una enfermedad”, explicó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: