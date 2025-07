Al presidente Petro no le gusta gobernar, eso lo aburre; le gusta el poder: Daniel Carvalho

Este domingo, 20 de julio, el representante Daniel Carvalho fue elegido el segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes para el periodo 2025-2026. En total, recibió el apoyo de 108 representantes en una votación que, según señaló, “reafirma la legitimidad del lugar que le corresponde a la oposición”.

En su discurso y a través de sus redes sociales oficiales, el ahora segundo vicepresidente Cámara fue crítico al hablar sobre el supuesto “intento del Gobierno nacional por mantener el control total de la mesa directiva”.

“Logramos defender este espacio que, por ley y por democracia, debe ser ocupado por un miembro de la oposición. Me comprometo a ejercer este rol con responsabilidad, independencia y firmeza”, escribió en X.

Incluso, en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, se refirió a lo que llamó la retórica del presidente Gustavo Petro y sus constantes ataques a instituciones y opositores. Dijo que esto es particularmente alarmante.

De acuerdo con Carvalho, presidente Petro está “escupiendo gasolina sobre una sociedad en llamas", lo que complica la situación actual del país, lo cual le genera “miedo” por lo que podría provocar.

Presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso. Foto: Presidencia

"Tengo miedo porque me preocupa, me parece aterradora las formas del presidente, esas amenazas constantes, esos señalamientos irresponsables, insultos, maltrato a las instituciones que no se adhieren a su manera de pensar, me parece que son muy peligrosas. Decía manera de metáfora que él estaba escupiendo gasolina sobre una sociedad en llamas", puntualizó.

Cuando comenzó el Gobierno de Petro, Carvalho veía la oportunidad de apoyar iniciativas en temas de libertades y medio ambiente. Sin embargo, dijo que, al percibir la fragmentación del gabinete y el cambio drástico en el discurso presidencial, decidió apartarse.

Según aseveró, cuando hace unos meses comenzó a atacar a instituciones y opositores, se di cuenta de que “iba a ser mucho más difícil de lo esperado”. Aunque reconoció que, antes las buenas iniciativas, ahí estará.



A Petro “le aburre gobernar”

Sobre el discurso del presidente Petro en la instalación del Congreso, que duró más de dos horas, aseguró que “no dijo la verdad” respecto a varios temas, como educación. De acuerdo con Carvalho, lo que hizo el jefe de Estado fue “justificar todos sus errores”.

Él no es capaz de aceptar una culpa y cuando lo acepta es para decir que lo traicionaron, que lo engañaron, como ha hecho con las personas de centro que lo acompañaron. Entonces, vi un discurso donde es más de lo mismo (…) Dos horas de mucha carreta, poca autocrítica y una visión muy reducida de la política”, afirmó.

Yo creo que el presidente Petro, y lo decía ayer en mi discurso, no le gusta gobernar, le aburre eso de tener que estar haciendo seguimiento y mirando cifras. A él le gusta tener el poder, ser el centro de atención y escucharse hablar y, eso fue lo que vi ayer nuevamente en su discurso aseveró.

Agenda legislativa

También abordó los desafíos que enfrentará la Cámara en un año pre-electoral y cómo las campañas podrían impactar la legislación. Carvalho insistió en la necesidad de tener un calendario de trabajo serio, estableciendo dos días a la semana para abordar la agenda, haciendo énfasis en la puntualidad, algo que criticó.

En ese sentido, Carvalho no descartó que el petrismo pueda tener una nueva oportunidad en las elecciones del 2026, considerando que aún cuenta con una base de apoyo significativa.