América Latina gira a la izquierda, ¿qué significa para la región?

América Latina giró a la izquierda, la gran mayoría de los países del continente ya eligieron gobiernos con propuestas distintas a lo que se considera derecha en el espectro político. Este lunes, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, un análisis de lo que significa el viraje para la región y si es posible la integración del continente.

Escuche a la analista Sandra Borda ; al periodista Brian Winter, editor en Jefe de America’s Quarterly; y al estratega político Amauri Chamorro.

"Ha sido una noche muy dramática en Brasil. Más que un giro a la izquierda, lo que vemos es un rechazo a los políticos que están en el poder. Con la elección de Lula, van 15 votaciones consecutivas en América latina, donde el candidato del Gobierno o sus aliados no gana", sostuvo Winter.

"Hay una gran insatisfacción con la clase política. Creería que después de la pandemia hay un reclamo a nivel regional por Gobiernos más sólidos y con mayores recursos. Eso en muchos casos lleva a los electores para la izquierda, que tiene esa promesa. Vemos, también, que las lunas de miel son muy cortas, como en Chile. Posiblemente eso ocurra también en Brasil. La paciencia no es mucha. Si los gobiernos no dan resultados, pueden llegar a perder el poder", agregó el editor de America’s Quarterly.

Según Amauri Chamorro, la elección de Lula en Brasil, proyecta a un líder de gran calaje para la izquierda latinoamericana. El estrategia dijo que es casi seguro una pronta reunión del nuevo presidente carioca con el venezolano Nicolás Maduro.

“América Latina estuvo durante más de 10 años liderada, la gran mayoría, eran de izquierda y eso se extendió por mucho tiempo. Hubo una bonanza de los commodities que ayudó económicamente a los países latinos, pero hubo un proceso de desestabilización. El golpe de Estado en Boliviam recordemos que Lula fue detenido en 2018 para evitar que llegara al poder. Esos casos se repiten en América Latina", indicó Chamorro.

Para la analista Sandra Borda, regímenes de derecha como Bolsonaro en Brasil desnudaron las fallas de su ideología. "En Colombia, no habíamos tenido nunca un Gobierno de izquierda y la razón tiene que ver con el conflicto armado", indicó.