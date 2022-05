“No trabajo en la campaña del Pacto Histórico, no oficialmente”: estratega político Amauri Chamorro

El asesor político Amauri Chamorro causó polémica en redes sociales cuando se le vio el 11 de mayo durante el plantón organizado por el suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pues ha sido señalado de haber trabajado con mandatarios de izquierda como Hugo Chávez y Nicolás Maduro (Venezuela), Rafael Correa (Ecuador), Alberto Fernández (Argentina) y Pedro Castillo (Perú).

"No asesoré al presidente Chávez, pero sí a Maduro", aseguró el asesor para Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, quien dijo estar trabajando cerca con Daniel Quintero y no con la compaña del candidato Gustavo Petro: "No trabajo en la campaña del Pacto Histórico, no oficialmente”.

" Él subió el 'cambio en primera' como una idea para posicionar su plan de Gobierno. Para subir a los barrios populares de Medellín, es necesario hacerlo de esta forma. Lo vimos como la forma más adecuada para poner en marcha este proyecto para la ciudad (...) Este concepto lo viene trabajando Daniel Quintero desde su campaña y no es algo que apareció con la candidatura de Gustavo Petro; es algo que se interpretó mal y termina siendo un atropello sin bases por parte de fuerzas políticas que quieren impedir que él siga con su excelente gestión", aseguró Chamorro sobre la polémica frase de Daniel Quintero.

El asesor mencionó que Colombia es un país privilegiado por contar con Daniel Quintero, pues desde su visión, muchas ciudad ya "quisieran tener un alcalde como él". Según Chamorro, el trabajo de la alcaldía ha sido excelente con una demostración de liderazgo: "Él es un referente político en América Latina por su trabajo en la sociedad".

"No dejaron mostrar la campaña, cuando yo lo habían suspendido", dijo Chamorro, pues el fin del video era crear un 'teaser' del proyecto que iba a presentar el alcalde para la ciudad de Medellín.

"Lo que vemos en la ciudad es el resultado de una buena gestión, pues conseguir matricula cero, y distribuir computadores a niños de estratos bajos no es fácil (...) Yo estoy acá desde hace dos años asesorando al alcalde, pero ya antes había venido a Medellín y yo puedo asegurar que puedo ver el cambio en la gestión", señaló Chamorro.

Por último, respecto al contrato que tiene firmado con la Alcaldía de Medellín ratificó que es un documento público, al cual todos los ciudadanos tienen acceso: "No recuerdo los datos exactos, pero los pueden ver".

