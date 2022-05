A Amauri Chamorro le paga la Alcaldía: Quintero confirma asesoría de estratega de Castillo y Correa

El suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, reconoció que Amauri Chamorro es uno de sus asesores de comunicaciones y que el sueldo lo paga la administración de la capital antioqueña. El brasilero Chamorro es centro de debate, puesto que se le señala de haber brindado sus servicios a mandatarios de izquierda como Hugo Chávez, Nicolás Maduro (Venezuela), Rafael Correa (Ecuador) y Pedro Castillo (Perú).

"Yo tengo muchos asesores. Ese asesor es de comunicaciones, Le paga la Alcaldía, ¿cuál es el problema? No solo lo tengo a él, tengo a muchos, como tienen muchas alcaldías, asesores que ayudan a que lo que se comunica se haga bien. Eso lo tienen todas las alcaldías, ¿cuál es el problema?", declaró Quintero.

"Es un tipo bueno, que da buenas ideas. Es un demócrata. Mientras haga bien sus tareas y sus funciones yo no veo la razón por la cual entonces deba sacarlo. No lo vamos a sacar, a menos de que veamos alguna inhabilidad y no la tiene"

Acerca de los críticas desde sectores de oposición por la participación de Chamorro en la administración de Medellín, Quintero puso como ejemplo un servicio de carreras de taxi.

"Eso es como un taxi, Un taxi uno se mota a las 8:00 de la mañana, se baja uno, otra persona se sube a las 10:00 de la mañana, qué relación tiene el que se sube a las 8:00 de la mañana con el que se monta a las 10:00 de la mañana", declaró Quintero.