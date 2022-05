“Procuradora hizo conmigo lo que Chávez hizo con Leopoldo; están desesperados”: Daniel Quintero

El suspendido alcalde Daniel Quintero , en entrevista con BLU Radio, arremetió contra la decisión de la procuradora general, Margarita Cabello, que lo sancionó por presunta participación en política.

Quintero, quien llamó fantoche a Juan Camilo Restrepo, nombrado alcalde encargado por el presidente Iván Duque, dijo que aún no ha sido notificado por la Procuraduría de la decisión y acusó al Ministerio Público de actuar precipitadamente.

Publicidad

“Hay un documento en redes sociales, que ha nosotros no nos han presentado. A mí, como alcalde de una ciudad , en un estado de derecho, cómo mínimo, es permitirme la defensa, el debido proceso. Aquí no hicieron eso porque estaban desesperados porque necesitaban hacer eso rápido. Necesitaban hacer esa vueltica rápida, como necesitaban hacer la de la Ley de Garantías para poder afectar las elecciones”, dijo.

El suspendido alcalde añadió que, de ninguna manera, participó en política, dado que la mayoría de trinos a los que se refiere la Procuraduría fueron enviados durante su defensa contra el proceso de la revocatoria y fue un poco más allá: explicó que el trino en el que usa la frase “el cambio en primera” no tiene nada que ver con la campaña de Gustavo Petro.

“Vamos a los barrios más populares de Medellín, a los que hay que subir en primera para poder llegar allá. Y si no fuera así, ¿cómo no hay derecho a la defensa?”, manifestó.

Añadió que la decisión de la Procuradora Margarita Cabello es una jugadita para poner un alcalde de sus afectos, a dos semanas antes de las elecciones.

Publicidad

“La procuradora ha interferido en el mandato popular y ella sabe que no lo ha podido hacer. Eso es lo que quería, eso es lo que querían. Eso hizo Chávez con Leopoldo (López) y lo que hizo Ordóñez (Alejandro) con Petro”, argumentó.

Quintero manifestó que es difícil creer que una procuradora, después de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos violara la convención americana, como lo ha hecho.

Publicidad

“No hubo juicio, es una destitución, a dos semanas de elecciones, con un propósito político.

¿Qué quieren? ¿Qué intereses tienen? Están buscando atornillarse en el poder, a toda costa y están rompiendo la democracia para hacerlo”, indicó.

Escuche a Daniel Quintero en Mañanas BLU: