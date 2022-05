“Cambio en primera podría ser una campaña de la Alcaldía”: exsecretario de Gobierno de Medellín

El exsecretario de Gobierno de Medellín Esteban Restrepo , quien hasta este lunes hizo parte del gabinete del alcalde Daniel Quintero y ahora está en la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia, se refirió a la polémica que desató un video del mandatario en un vehículo hablando de dar "cambio en primera" en una aparente participación en política.

"Yo no conozco ningún fucionario actual que esté haciendo política, por eso renunciamos. Renunciaron ayer tres secretarios, la de Medio Ambiente, Movilidad y la Agencia de Cooperación Internacional. En niguna manera hay participación en política, Daniel Quintero siempre ha propuesto un cambio para Medellín y lo está logrando, un cambio en todo su plan de desarrollo. Yo me imagino (que el video) debe ser una campaña de expectativa de una de sus apuestas mediáticas o de algunos de sus planes de gobierno", sostuvo Restrepo.

"Es simple coincidencia, pero además es algo de lo que nosotros nos aprovechamos, porque realmente el cambio es Gustavo Petro, pero el cambio lo ha propuesto Daniel Quintero en su Gobierno", agregó el exfuncionario.

Según Restrepo, sostener que el video de Daniel Quintero es participación en política "es hacer juicios de valor" y no se trata de creer "tontos" a los ciudadanos.

"Lo que yo creo, porque con Daniel Quintero no hablo hace rato, es que es una campaña de su gobierno. No creo que sea tan tonto de estar haciendo política para lo que investigue la Procuraduría. Daniel Quintero ha propuesto un cambio para Medellín y Petro un cambio para Colombia, hay que aprovechar la palabra. El video me pareció espectacular y lo retuitié. Maravilloso, muy bacano", sostuvo el exsecretario de Gobierno de Medellín.