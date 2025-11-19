Aníbal Gaviria será el candidato presidencial de La Fuerza de las Regiones

El exgobernador de Antioquia Aníbal Gavirira será el candidato presidencial de La Fuerza de las Regiones para las elecciones de 2026. Esto luego de que renunciaran al movimiento el resto de personas que lo integraban.

Lo que se ha conocido es que el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, renunció a su aspiración por La Fuerza de las Regiones. Ahora integraría la lista al Senado por el Centro Democrático. La semana pasada había renunciado Héctor Olimpo y ahora lo hizo el ex alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, quien también irá a una lista al Senado, pero por el Partido Verde Oxígeno, de Ingrid Betancur, quien estaría en el puesto 10 de una lista cerrada.

Luego de conocerse estas decisiones, a través de su cuenta de X -antes Twitter- Aníbal Gaviria agradeció "a Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga por la confianza" y la transmitió este sentimiento también "a todos los alcaldes y gobernadores 2020-2023 que han hecho explícito su apoyo" al ex gobernador de Antioquia.

"Seguiremos sumando voluntades. Unidos avanzaremos con la Fuerza de las Regiones. Llevaremos la voz de la autonomía y la descentralización adelante", concluyó en su mensaje Aníbal Gaviria.



Cabe recordar que, en un debate residente en Meridiano Blu de Blu Radio, los tres últimos candidatos que tenía La Fuerza de las Regiones coincidieron en su postura con la denominada Paz Total del actual Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En ese mismo espacio, el propio Aníbal Gavirira destacó la seguridad como “la primera inversión social”. Acto seguido, planteó dos principios: "ya no existe ninguna justificación para la lucha armada y la seguridad no es de derecha ni de izquierda, sino esencial para garantizar derechos"

“Los grupos alzados en armas hoy todos son organizaciones criminales (…) sin ninguna contemplación, las debe atacar el Estado colombiano”, insistió al ser cuestionado por sus propuestas en temas de seguridad.