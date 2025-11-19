En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Aníbal Gaviria será el candidato presidencial de La Fuerza de las Regiones

Aníbal Gaviria será el candidato presidencial de La Fuerza de las Regiones

Los demás integrantes del movimiento terminaron bajándose de la carrera presidencial al decidirse por otras aspiraciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad