"Aportamos todos los documentos y papeles de trabajo": Nexia Montes frente a inspección del CNE

Mediante un comunicado emitido en las últimas horas por la empresa Nexia Montes & Asociados, encargada por parte de las autoridades de hacer la auditoría de las cuentas de la campaña Petro Presidente 2022, se pronunció por cuenta de la inspección hecha por el Consejo Nacional Electoral en la mañana de este viernes, 11 de agosto.

“Es importante destacar que Nexia Montes & Asociados S.A.S., no está siendo investigada por ningún organismo, por el contrario, en cumplimiento de su deber legal, profesional y contractual. Está siendo un actor colaborador de la investigación llevada a cabo por el Consejo Nacional Electoral”, se lee en el comunicado firmado por José Roberto Montes Marín, socio-director de la firma.

Dice el comunicado que ellos entregaron todos los informes correspondientes; a pesar de que el auto proferido ayer jueves, 10 de agosto, por la autoridad electoral, sostiene que eso no ocurrió y que por eso adelantaron la inspección y que en la diligencia de hoy viernes,12 de agosto, entregaron ya todos los documentos, y no entregarán ninguna información relevante a otra entidad que no sea el Consejo Electoral.

“La firma en cumplimiento de la cláusula tercera del contrato suscrito con CNE, no suministrará información a ninguna entidad diferente a la contratante u organismo del estado que tenga competencia para ello”, cierra el documento.