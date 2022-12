Argumentos de Claudia López muestran su bajeza como senadora: Viviane Morales

La congresista Viviane Morales, quien se ha enfrentado constantemente con su colega de la Alianza Verde Claudia López por el tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, reiteró sus críticas a los argumentos presentados por la opositora.



Según Claudia López, es ilógico que Viviane Morales años atrás no apoyara la cadena perpetua para violadores de niños, y ahora diga que quiere defender a los menores.



En ese sentido, Morales aseguró que es un argumento que muestra “la bajeza” de López, pues ella lo que apoyó fue mantener la Constitución de 1991, donde habla de penas de 60 años sin ningún beneficio ni excarcelación es una pena suficiente.



“Este es un momento difícil en el que estamos todos con un dolor tremendo por lo que sucedió con la pequeña Yuliana y esa afirmación que hace Claudia López se debe a la bajeza y la vileza con la que ella se ha desempeñado como senadora y congresista. No puede decir que jamás he defendido los derechos de los violadores”, enfatizó la exfiscal general.



La senadora Viviane Morales explicó que su propuesta es llevar a referendo la pregunta a los colombianos sobre si apoyan o no la adopción por parte de parejas del mismo sexo, algo que actualmente tiene el aval de la Corte Constitucional.



La respuesta de Claudia López



La también senadora Claudia López, de la Alianza Verde, respondió en los micrófonos de BLU Radio a las afirmaciones de Viviane Morales, explicando que mantiene su posición de que es es una evidente contradicción que la congresista liberal no apoyara la cadena perpetua a violadores diciendo que los derechos ante la dignidad humana y la ley no podían someterse a referendos, mientras ahora busque un referendo para prohibir la adopción a todo el que no sea una familia de hombre y mujer.



“Viola esos mismos derechos, los derechos a la dignidad humana y los derechos a la igualdad ante la ley de las madres solteras, de los padres solteros, de los divorciados, de los viudos, de 10 millones de colombianos heterosexuales que podrían adoptar. Y lo hace también para discriminar a las parejas y personas LGBTI”, comentó.



En ese sentido, dijo que actualmente se producen “21 mil Yulianas al año”, por lo que criticó “el diseño de la sociedad machista”.



Sobre la propuesta de llevar a un referendo la consulta de si los colombianos están de acuerdo o no con que solo las parejas conformadas por hombre y mujer puedan adoptar, dijo que también se contradice.



“Por qué no le permiten al pueblo pronunciarse sobre la Reforma Tributaria, por ejemplo; por qué no le permiten al pueblo pronunciarse sobre si habría que cerrar el Congreso y acabar esa rama legislativa que la gente considera que cuesta más que lo que da”, cuestionó.



Finalmente, calificó de “oportunismo electoral” el comportamiento de Morales al decir en un año que la igualdad y la dignidad humana no se someten a referendo y luego diga que sí y cambie todos sus argumentos.

