Bolívar, dolido por regaño de Petro: “Quiere otro candidato, pero lo sigo amando”

El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar , reconoció públicamente su malestar tras el llamado de atención que le hizo el presidente Gustavo Petro durante un evento oficial en Tibú. En entrevista con Mañanas Blu, Bolívar admitió que existe un distanciamiento entre ambos y que el presidente prefiere a otro aspirante para liderar el proyecto del Pacto Histórico hacia las presidenciales de 2026.

El episodio ocurrió en el marco de la jornada “Juntos por la transformación del Catatumbo”, donde Petro, interrumpiendo el protocolo, reprochó la intervención de Bolívar: “Los que renuncian, renuncian”, dijo con severidad, cuestionando la presencia del funcionario en el evento pese a su intención de ser candidato presidencial.

“El presidente cree que si tengo aspiraciones políticas ya no debería estar hablando en actos oficiales. Pero sigo siendo funcionario hasta el 16 de mayo, y hasta ese día seguiré trabajando”, explicó Bolívar, quien respondió que "sigue amando" a Petro, pese a este episodio.

Presidente Petro en un evento en Tibú Foto: Presidencia de la República

Reproche de Petro a Bolívar

La tensión entre ambos líderes del progresismo se acentuó después del encuentro del 30 de abril, cuando Bolívar formalizó su renuncia. Según relata, en dicha conversación, Petro le sugirió que “para ganar en 2026 se necesita un candidato más convocante”, dejando claro que no lo considera la mejor carta para representar al movimiento.

“Él teme que si soy elegido en una consulta interna, me niegue a pactar con sectores tradicionales. Eso le preocupa”, afirmó Bolívar, aludiendo al temor de Petro de repetir una estrategia limitada como en su campaña a la Alcaldía de Bogotá, donde rechazó apoyos por considerarlos éticamente cuestionables.El exsenador no ocultó la paradoja de sentirse relegado pese a haber sido uno de los más leales a Petro: “Es irónico que ahora me pase factura por ser de los más petristas. Yo nunca he traicionado al proyecto”.

Consulta interna y Frente Amplio:

¿quién será el elegido?

En el fondo del conflicto yace la estrategia electoral del Pacto Histórico. Bolívar reveló que se trabaja en dos fases: una consulta interna en octubre de 2025, para definir el candidato del movimiento, y una consulta más amplia en marzo de 2026 dentro de un Frente Amplio que aglutinaría sectores diversos.

Aunque aún no hay un candidato claro por parte de Petro, Bolívar sugiere que nombres como el del gobernador Carlos Amaya o el exembajador Roy Barreras están en evaluación.

“El presidente sabe que solo con el Pacto Histórico no se gana. Está buscando alianzas que garanticen gobernabilidad. Pero yo también puedo convocar al centro”, sostuvo Bolívar, desestimando que su perfil radical lo inhabilite.

¿Candidato inflado o castigo por coherencia?

Uno de los rumores que ha circulado es que Bolívar estaría “inflado” en las encuestas. Él lo rechaza categóricamente y se muestra abierto a competir.

“Si estoy inflado, que me dejen ir a la consulta. Ahí se verá si tengo o no respaldo real”, señaló, aludiendo a mediciones que lo ponen al frente de la intención de voto entre figuras del petrismo.Sobre su rol en el estallido social y los señalamientos por financiar la “primera línea”, Bolívar insistió en que solo entregó protección a manifestantes y apoyos humanitarios: “Jamás financié violencia. Todo fue transparente y documentado. Aún quedan $90 millones en la cuenta sin tocar”.

Entre la lealtad y la disputa

Pese a las fricciones, Bolívar insiste en que no se retirará del proceso político: “Déjenme jugar. Si aparece alguien mejor, me bajo. Pero si no, aquí estaré”, aseguró. También fue claro en que, si pierde una eventual consulta, respaldará al ganador, sea quien sea.

“Este proyecto es más grande que cualquier nombre. Si me toca cargar la maleta de otro, lo haré por el bien del progresismo”, concluyó.