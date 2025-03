Bolívar y Fajardo lideran mayoría de escenarios de intención de voto presidencial: Invamer

A catorce meses de que los colombianos y colombianas acudan a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, hay una abierta competencia en el que los candidatos de izquierda y el centro lideran la intención de voto. Esto es lo que revela la primera encuesta electoral de cara al 2026 realizada por Invamer para Noticias Caracol y BLU Radio.

Se realizaron 1.200 encuestas personales en hogares distribuidas en 56 municipios en total (15 de ellos capitales), con un margen de error dentro de un límite de confianza del 95 % para el total de la muestra de más o menos 2.83 % y para la pregunta principal de intención de voto de más o menos 3.66 %.

El primer aspecto que destaca la encuesta es que hay una alta probabilidad de los ciudadanos en participar en las elecciones presidenciales. A la pregunta: "Si las elecciones para presidente de Colombia fueran el próximo domingo, ¿cuál es la probabilidad de que usted vote en esas elecciones?", el 41 % de los encuestados definitivamente sí votaría, el 17,6% probablemente sí votaría, el 15% no sabe sí votaría, el 8,4 % no votaría y el 17,4 % definitivamente no votaría.

En el escenario principal donde se miden por igual a 27 precandidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño, el actual director del DPS y exsenador Gustavo Bolívar lidera la intención de voto con un 11.8 %, seguido por el exgobernador Sergio Fajardo con un 9.5 %, la periodista Vicky Dávila con un 8.3 %, el exsenador Juan Manuel Galán con un 7.8 %, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras con un 7.3 %, la exalcaldesa Claudia López con un 6.8 %, y así sigue la medición demostrando que aunque aún se está muy lejos de los comicios y hay mucha dispersión del voto, el Pacto Histórico aún puede dar la batalla; y evidenciando también el reposicionamiento del líder de centro que se ‘quemó’ con la Coalición Centro Esperanza en las pasadas elecciones.

Intención de voto para elecciones 2026 // Foto: Invamer

Publicidad

Si de esa larga lista se reduce a un escenario de 9 candidatos, habría un empate técnico con Fajardo a la cabeza con un 16.7 % de intención de voto, seguido por Bolívar con un 16.4 %, Dávila con un 11.8 %, Galán con un 11.3 %, López con un 10 %, Miguel Uribe con un 9.6 %, Germán Vargas Lleras con un 8.2 %, Daniel Quintero con un 8.0 % y María José Pizarro con un 5.1 %.

Intención de voto en 9 candidatos en elecciones 2026 // Foto: Invamer

El liderazgo de Fajardo se mantiene en dos de cuatro escenarios si se reducen a tres candidatos. En el primer escenario, Fajardo obtendría un 39.5 %, seguido por Bolívar con un 34.4 % y Vargas Lleras con un 23.4 %; en el segundo escenario, Fajardo tendría un 44.3 %, nuevamente seguido por Bolívar con un 32.4 % y Vicky Dávila con un 20.6 %; el tercer escenario, sin Sergio Fajardo, lo lidera Bolívar con un 35.7 %; seguido por Dávila con un 31.3 %; y Claudia López con un 28.1 %.

En segunda vuelta, Fajardo le ganaría a Bolívar

Los resultados de la encuesta muestran que por el momento ninguno de los precandidatos lograría obtener la victoria en primera vuelta, por lo que en en el escenario de segunda vuelta, el candidato de centro se impondría con una ventaja del 58 % de intención de voto contra el candidato petrista que obtendría un 38.6 %.

Segunda vuelta de elecciones 2026 // Foto: Invamer

Fajardo también ganaría con un 59.2 % si su contraparte fuera Vicky Dávila, que obtendría un 36.9 %. En el caso de que compitiera con Vargas Lleras, el exgobernador obtendría el 62.3 % y el exvicepresidente el 31,5 %

Publicidad

Gustavo Bolívar obtendría la victoria tres escenarios de segunda vuelta. En el primero, el dirigente del Pacto obtendría 50.5% contra Vicky Dávila que obtendría un 44.9 %; el segundo, sería un 51.2 % para Bolívar contra un 43.0 % para Claudia López y el tercero, Bolívar obtendría un 53.4 % frente a un 40,8 % de Germán Vargas Lleras.

En un escenario entre Claudia López y Vicky Dávila, la exalcaldesa se impondría con un 49.2 %, frente a un 45.6 %; mientras que en otro escenario también gana López con un 47.5 % contra Vargas Lleras con un 45.8 %.

Esta es la ficha técnica de la encuesta

Ficha técnico de encuesta Invamer // Foto: Invamer