"Busco eliminar la legislación en causa propia": Jota Pe Hernández sobre proyecto de transfuguismo

El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, advirtió este martes en entrevista con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, de Blu Radio, que el artículo sobre transfuguismo que se discute en el Congreso podría abrir la puerta a beneficios para políticos actualmente elegidos por voto popular. Por eso, presentó una proposición para que la norma solo tenga efectos a partir del próximo periodo legislativo.

“Busco eliminar el fantasma de la legislación en causa propia”, expresó. “La proposición está avalada, pero no sé qué va a pasar”, agregó. El artículo en cuestión, incluido en lo que el propio Jotapé calificó como "una mini-reforma política", permitiría que congresistas, concejales, diputados y otros funcionarios elegidos puedan cambiar de partido sin perder su investidura.

En ese sentido, Hernández señaló que, de aprobarse tal como está, la norma cobijaría a actuales funcionarios, lo que representaría un conflicto de interés evidente.

“El transfuguismo no está siendo solo aprobado para el Congreso, sino para todo aquel político elegido que quiera cambiar de partido porque, quizás, no se siente identificado con él. Queremos que no cobije a ninguno de los que hoy están elegidos, como sucedería si se deja la vigencia para 2026”, afirmó.

Aunque su nombre ha sido mencionado como uno de los posibles beneficiados, Hernández recalcó que su postura va en contravía de los intereses personales y partidistas: “He recibido propuestas, me ofrecieron incluso una personería de un partido, pero es tal mi desinterés que yo estoy presentando esa proposición para que beneficie al nuevo Congreso, nuevos concejales o nuevos diputados”, explicó.

El senador fue tajante al expresar su escepticismo frente a las mayorías para aprobar esta medida. Según dijo, permitir el transfuguismo en los términos actuales afectaría gravemente la coherencia ideológica y la identidad de los partidos en Colombia.

“Para mí el transfuguismo se vota, pero se hunde. Lo que me explican es que es una forma de que la Corte no lo tumbe en beneficio por causa propia. Pero sería una forma deportiva de cambiar de partido y lesionaría las identidades en Colombia”, manifestó en ese caso.

Jotapé Hernández también aprovechó para lanzar una crítica al actual sistema político, asegurando que no comparte la lógica de votar por partidos en lugar de personas: “Nunca he estado de acuerdo con votar por un logo. Estoy de acuerdo en votar por personas”, enfatizó.

Al cierre de su intervención, el senador reiteró su postura crítica frente al Gobierno nacional y cuestionó las prioridades del Ejecutivo, en especial ante la posibilidad de presentar una nueva reforma tributaria: “Lo veo complicado. Es importante darle prioridad a otros temas. Una reforma tributaria en este momento me hace pensar que al Gobierno le gusta autolesionarse para después señalar al Congreso", concluyó.