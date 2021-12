Cabal dice que asimila derrota con Zuluaga: “No estoy entusada, ni siquiera con los exnovios”

La senadora María Fernanda Cabal , quien resultó segunda en las encuestas para definir la candidatura presidencial del Centro Democrático , aseguró que no está "entusada" por la derrota ante Óscar Iván Zuluaga .

" No soy una persona entusada, ni siquiera con los exnovios . Tengo madurez suficiente para aceptar hechos y realidades. Hay que seguir para adelante con todo este proceso", declaró la congresista.

La congresista habló sobre la molestia que expresó en público por el posible otorgamiento de la cabeza de lista al Senado a Miguel Uribe Turbay. “Yo no estoy reclamando que porque no gané estén obligados a darme la cabeza de lista. Yo nunca pedí la cabeza de lista, lo hicieron Paloma Valencia, Rafael Nieto, Alirio Barrera y el mismo Óscar Iván Zuluaga", señaló.

De acuerdo con Cabal, Miguel Uribe Turbay no debería encabezar la lista al Senado por el Centro Democrático debido a su falta de raíces en el partido uribista. "No tengo nada personal contra Miguel Uribe. Lo he dicho públicamente: si la idea es recoger votos en Bogotá, que él encabece la lista de Cámara”, indicó.

“Miguel Uribe votó por el sí, viene del Partido Liberal y después de Cambio Radical. Su jefe ha sido Peñalosa. ¿Qué mensaje le estamos dando a la militancia que está molesta?”, complementó.

Escuche la entrevista completa a la senadora María Fernanda Cabal en Mañanas BLU: