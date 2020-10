Cámara mantiene fecha para votación de moción de censura contra MinDefensa

Mediante una carta los senadores Roy Barreras y Jorge Enrique Robledo solicitaron al presidente de la Cámara de Representantes, German Blanco, que cambiara la fecha para la votación de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, prevista para este martes 13 de octubre. Sin embargo, no se modificará.

“Esa fecha no se va a postergar, no se va a modificar ni la hora. Se va a hacer el martes a las 12:00 del día. El miércoles, cuando se hizo el debate y se anunció la votación para el martes, pudo cualquier parlamentario en su momento levantar la mano y apelar esta decisión y no se hizo”, expresó German Blanco.

El presidente de la Cámara señaló que la entidad se debe respetar y enfatizó que es un ente autónomo del ejecutivo.

“Una petición irresponsable, infundada, que atenta contra la autonomía e independencia en el bicameralismo de una de las cámaras, en este caso la Cámara de Representantes. Desde hace varios días, a través de las redes sociales de estos dos senadores, ha habido pronunciamientos públicos desobligantes contra la mesa directiva de la Cámara”, indicó.

Blanco recordó que la moción de censura de la Cámara fue convocada por 22 representantes.