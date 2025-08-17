¿Cambiará el rumbo de presidenciales tras magnicidio de Miguel Uribe? Así está el panorama político

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay ha dejado una herida profunda en el panorama político colombiano y, al mismo tiempo, ha abierto un debate sobre el futuro inmediato de las elecciones presidenciales.

Así lo analizó el empresario y columnista Thierry Ways en una conversación en Sala de Prensa en la que aseguró que este magnicidio tendrá efectos visibles en la recomposición de fuerzas políticas en el país.

“Por supuesto se va a reconfigurar el mapa político. La absolutamente condenable muerte de Miguel Uribe aglutina no solo al uribismo, sino también a la derecha en general. Eso genera un sentimiento de solidaridad y de unión muy importante”, afirmó Ways, señalando que ya se han visto gestos concretos, como la disposición del precandidato David Luna de apoyar a otros nombres en caso de no ser el elegido.

El analista explicó que Colombia enfrenta hoy un “álbum Panini de candidatos”, con más de 60 precandidaturas que, según él, inevitablemente deberán depurarse en los próximos meses.

No creo que lleguemos a enero con esa cantidad. Habrá desistimientos y las fuerzas políticas tendrán que decantar candidaturas, como lo hará el Pacto Histórico en octubre y como parece que lo hará el Centro Democrático este mismo año Detalló Ways

Para Ways, el magnicidio de Uribe Turbay no solo genera conmoción, sino que también pone sobre la mesa la necesidad de construir consensos. “Definitivamente, tienen que buscar un mecanismo para reducir el número de aspirantes. Si no lo hacen, estarán abriéndole camino a otros espectros”, advirtió.

En cuanto a figuras del centro político, Ways destacó a Sergio Fajardo como “la candidatura más interesante”, por su capacidad de recoger apoyos sin generar rechazo en sectores opositores a Petro.

También resaltó a Alejandro Gaviria y a Juan Daniel Oviedo como opciones con visión liberal y técnica, aunque con el reto de ganar reconocimiento nacional.

Respecto a la derecha, el columnista calificó a Germán Vargas Lleras como “una gran incógnita que podría cambiar el tablero” y no descartó a figuras emergentes como Vicky Dávila o Juan Carlos Pinzón, cuyo nombre —dijo— “bastó con ser mencionado en el uribismo para ganar relevancia pública”.

El bloque oficialista, por su parte, aún no define candidato, lo que abre la posibilidad de que Gustavo Petro apoye nombres externos como Roy Barreras o el excanciller Álvaro Leyva. “El presidente juega sus cartas muy cerca al pecho, como lo hacía Uribe en su momento”, apuntó Ways.

Finalmente, el columnista advirtió sobre la volatilidad del escenario político: “Así como las cosas generan impacto, también pueden ser efímeras en tiempos de redes sociales”. Y concluyó con una reflexión sobre el desafío democrático: “No se trata de que esta campaña sea un ring de pelea, sino un verdadero debate de ideas, porque Colombia necesita recuperar la esperanza”.