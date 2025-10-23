Carolina Corcho sobre Constituyente: “No veo cuál es el problema de que se apele al mecanismo”

A pocos días de la consulta interna del Pacto Histórico, la exministra de Salud y precandidata presidencial Carolina Corcho defendió la legalidad y necesidad de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el Gobierno. En Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, afirmó que este mecanismo “no debe generar alarma” y pidió a los colombianos participar masivamente en las urnas este domingo 26 de octubre.

“Una Asamblea Nacional Constituyente es un instrumento legal y constitucional. Yo no veo cuál sea el problema de que se apele al mecanismo”, declaró Corcho, quien competirá con el senador Iván Cepeda por la candidatura presidencial del movimiento.



“La consulta va en firme”

Corcho reiteró que la consulta del Pacto Histórico se realizará con normalidad, pese a la confusión generada por decisiones judiciales recientes y la “campaña de desinformación” que, según dijo, ha buscado desincentivar la participación ciudadana.

“Hace 15 días se dijo en varios medios que la consulta se había caído, cuando ningún juez ha ordenado detenerla. Es una responsabilidad de todos los colombianos defender la democracia y la participación ciudadana”, sostuvo.

La exministra invitó a los ciudadanos a verificar su puesto de votación en la página de la Registraduría y recordó que cualquier persona puede votar, esté o no afiliada al Pacto Histórico. “Esperamos que sea una jornada democrática, libre y transparente”, añadió.



Reforma política y bloqueo legislativo

Al ser consultada sobre el proyecto de Constituyente del Gobierno, Corcho argumentó que las reformas estructurales que el país necesita no han avanzado en el Congreso.



“La reforma política ha perecido en los últimos años porque los partidos no son capaces de cortar sus propios privilegios. Tampoco se ha podido avanzar en la reforma a los organismos de control ni en la jurisdicción agraria”, afirmó.

Para la precandidata, la Constituyente sería una alternativa válida para destrabar los cambios institucionales: “El país necesita reformas del siglo XXI, como la reforma a la justicia y a los servicios públicos. No podemos renunciar a los instrumentos que la Constitución nos da para lograr el progreso y el desarrollo de Colombia”.