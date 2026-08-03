CNE otorgó personería jurídica al partido Defensores de la Patria

Con una votación 6 a favor y 1 en contra, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió en la mañana de este lunes conceder personería jurídica al movimiento político del presidente electo Abelardo De La Espriella, Defensores de la Patria.

El CNE acogió la ponencia presentada por el magistrado Alfonso Campo (Partido Conservador) y que argumenta que las elecciones presidenciales son un proceso de legitimación democrática tan válido como las elecciones legislativas. Por lo tanto, el respaldo masivo de 12.960.166 votos obtenido por la fórmula de Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo en la segunda vuelta del 21 de junio son prueba suficiente del apoyo ciudadano que exige la Constitución para conformar un partido.

La ponencia se apoya en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que permitió flexibilizar el requisito del umbral de votos en el Congreso cuando una fuerza política demuestra un apoyo significativo en elecciones presidenciales. La ponencia destaca que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya ha aplicado esta regla anteriormente para reconocer a otros movimientos como Colombia Humana del hoy presidente Gustavo Petro (2018) y la Liga de Gobernantes Anticorrupción del excandidato Rodolfo Hernández (2022).

En la decisión también se sostiene que si se le otorgó personería jurídica a candidatos que quedaron en segundo lugar para garantizar su derecho a la oposición, con mayor razón debe otorgarse a la fuerza ganadora y que negar este reconocimiento al grupo que obtuvo la mayoría de votos sería un trato discriminatorio y contrario al principio de igualdad.



Los magistrados consideraron que el movimiento no solo cuenta con una representatividad electoral histórica que supera cualquier umbral exigido, sino que también ha organizado una estructura legal sólida para actuar como partido político.

Con esta decisión, Defensores de la Patria se inscribirá formalmente en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos (RUPYM), consolidando así la estructura política que respaldará la gestión de De La Espriella durante su mandato, pero también podrán acceder a financiación estatal, podrán organizarse con estructuras en todo el país, así como otorgar avales para la contienda electoral regional de octubre de 2027.