Con convocatoria de marchas como telón de fondo comienza cumbre del Pacto Histórico en Paipa

Los líderes del Pacto Histórico realizarán una reunión en Paipa, Boyacá, para hablar de reformas sociales y, al respecto, habló en Mañanas Blu el representante Gabriel Becerra, quien dijo que la idea es tratar a fondo los cambios que se están y que se darán en el país.

“Esta es una reunión normal, de la bancada de Gobierno, para poder conocer en detalle la agenda que se va a promover. Tratar de profundizar en algunos de los contenidos fundamentales, en particular con los que tienen que ver con reformas sociales en este año, que es decisivo para el país”, aclaró Becerra en Blu Radio.

Asimismo, el representante del Pacto Histórico aclaró que la idea es concretar las líneas estratégicas y manifestó que cuando se discuten temas tan trascendentales hay diversos intereses que se dirigen a quienes toman las decisiones.

“Es natural que hay diversos intereses, por ejemplo, desde los gremios de las EPS se promueva un diálogo con los tomadores de decisiones, que a mí no me parece malo. El presidente ha dicho que las reformas tienen que complementarse. En sí mismo no veo negativo eso, lo que hay que transparentarse”, puntualizó.

Sobre el llamado del presidente Gustavo Petro de salir a las calles a apoyar las reformas, Becerra manifestó que se trata de escuchar la opinión de la gente en foros, cabildos, reuniones: “No veo que en eso haya inconveniente. La manifestación es una presencia pública que va a defender un sentido de la reforma”.

El representante del Pacto Histórico agregó que el Pacto Histórico se movilizará para impulsar los cambios que prometió el presidente, de la mano de la ciudadanía y respecto al contenido de las propuestas, el congresista manifestó que la idea es construirlas con la comunidad.

