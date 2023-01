Congresistas advierten que no alcanzaría el tiempo para discutir las principales reformas

Este semestre, en el Congreso se llevarán a cabo reformas importantes que marcarán la hoja de ruta para los colombianos en materia pensional, laboral y de salud . Los congresistas se alistan para una discusión amplia y se espera que, por el bien de los colombianos, se lleve a buen término y se termine con un consenso que beneficie al país. La preocupación recae sobre si los tiempos alcanzarán para discutir las reformas en una misma de la legislatura.

Juan Felipe Lemos, senador del Partido de la U y vocero de su partido, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre esta discusión.

"Nosotros somos conscientes de la responsabilidad con el país, entendemos las necesidades de hacer ciertos cambios que espera la opinión pública. Pero el hecho de que nuestro partido sea de la bancada de Gobierno no significa que va a acompañar de forma irrestricta reformas de temas que llevan muchos años…Vamos a analizar cada tema en su debida forma, los temas que más que le convengan al gobierno de turno, a todos los colombianos. El partido este año no se ha reunido”, señaló el congresista.

Por su parte, Carlos Ardila, vocero del Partido Liberal en la Cámara de Representantes se refirió al plan de Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro. Además, habló de la capacidad del Congreso para atender varias reformas al mismo tiempo.

"Por la experiencia como congresista, el plan del Gobierno es muy ambicioso. Cada reforma de fondo y calado ha demandado un esfuerzo muy importante del Gobierno y del Congreso. Los que están allá saben de las dinámicas, y eso termina siendo un ‘tira y afloje’, y no sé si tengan la capacidad de atender diferentes frentes de acción en el mismo momento. Yo veo complejo eso, por una circunstancia: nada tienen de transición, sino componentes de cambio de 180 grados, y los miembros de las bancadas tendrán que ser cuidadosos y rigurosos, en la dirección de convenirle al país.

Ardila indicó que el plan demasiado ambicioso y no cree que sea posible cumplirlo. Viene el Plan de Desarrollo, que se llevará un buen tiempo, porque será la piedra angular en la que estarán afianzadas las demás reformas.

“Y en la reforma de salud, son reformas verbales que ha anunciado la ministra Corcho, porque no hay texto. Solo artículos de prensa, en los que se asegura eliminar las EPS, lo que sería retroceder 20 o 30 años”, agregó.

Frente al polémico tema de las marchas convocadas por el Gobierno, para defender los proyectos y programas sociales que se adelantarán en el Congreso, los parlamentarios expusieron su opinión al respecto.

“Eso de las marchas tiene un fin político: buscar un respaldo no solo a las reformas, sino al proyecto que hoy los representa. Eso le dará fuerza al Gobierno para apoyar las reformas que quiere hacer. En los regímenes presidencialistas, los congresos terminan siendo apéndices del gobierno de turno. Eso es una jugada política, aprovechando el respaldo social para presionar al Congreso, para que actúe con rapidez”, indicó.

Lemos ratificó que en el partido de la U no apoya al presidente y que la bancada siempre ha defendido la institucionalidad del país, pero resaltó que ese deseo no necesariamente “implica que debamos actuar a ciegas”.

A su momento, Ardila señaló que el discutir los proyectos no significa estar en contra del Gobierno y que están en el Congreso para dar la discusión.

“Es un ejercicio legítimo lo de las protestas, sometió una serie de iniciativas en campaña y las convirtió algunas de ellas en actos legislativos. Nosotros los congresistas también tenemos una agenda y unos intereses de acuerdo con nuestras regiones. Hay que leer las reformas con juicio, con mucho rigor y dar un debate amplio, como se hizo en la tributaria y política. Pueden surgir grandes preocupaciones, pero esas discusiones hay que darlas… "Cómo voy a convocar a marchar por unas reformas de las que no conozco el contenido. Las reformas no son buenas ni malas persé. ¿Qué vamos a defender si no tenemos los textos? Fijar posición sin conocer el contenido de las reformas, es muy difícil”, finalizó.