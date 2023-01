El descontento de Roy Barreras por reforma a la salud: “Llevo meses esperando el texto”

El presidente del Senado, Roy Barreras, expresó en Blu Radio su descontento por no conocer el texto de la reforma a la salud, que impulsa la ministra de Salud, Carolina Corcho.

Lo hizo al responder la pregunta sobre si el sistema de salud, tal como lo plantea la ministra Corcho, está en capacidad de asumir la operación de la salud de 50 millones de colombianos.

“No es que lo crea, no es posible ese retroceso. Ese retroceso no creo que lo traiga la reforma. Es que, como no conocemos el texto. Estamos en una situación muy insólita. El país está discutiendo y, además marchando en la calle, sobre una situación que no conocemos. Yo no lo conozco, llevo meses pidiendo a los ministros que le ayudemos al presidente Gustavo Petro a construir soluciones y sigo esperando los textos en esto, en la ley del sometimiento a la justicia, en todos los temas”, manifestó.

El senador dijo que las reformas hay que aprobarlas y son el cambio solo si son viables: “Si son dogmáticas y fanáticas no son viables y terminan en conflictos sociales que no resuelven nada”.

Para Barreras, las EPS como funcionan hoy deberían desaparecer, pero añadió que eso no significa que hay que destruir 30 años de experiencia.

“Para eso es el Congreso y el diálogo. En este punto, el presidente Petro tiene claridad de que se llaman transiciones y estas no deben ser fracturas abruptas”, puntualizó.

La semana pasada, Blu Radio habló con Ana María Soleibe, quien hace parte del comité de reforma a la salud, que entregó los siguientes conceptos en materia: primero, el Gobierno se mantiene en la eliminación de las EPS, sobre todo, porque no están de acuerdo con que las entidades manejen los recursos.

“Han hablado de crisis, el sistema ha vivido una crisis perpetua y ahora lo que estamos proponiendo es solucionarla. Los cambios van a generar un poco de incomodidad, pero hay que hacerlo. Estamos pensando en un sistema de información nacional único que permita recolectar todos los datos, y habrá un periodo de transición”, sostuvo la doctora Ana María Soleibe.