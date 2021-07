¿Cómo le irá al nuevo proyecto de reforma tributaria en el Congreso?

El Gobierno nacional presentó el nuevo proyecto de reforma tributaria que será radicado en el Congreso el próximo martes 20 de julio. El nuevo texto tiene 35 artículos y busca recaudar más de 15 billones de pesos, que en su mayoría sería pagado por las empresas.

Según explicó el Gobierno, esta reforma no toca el IVA ni la canasta familiar y no afectará a las clases más vulnerables, por el contrario, las beneficiaría al extender los programas sociales como el Ingreso Solidario.

Sin embargo, pese a los cambios surge la duda si en el Congreso será tramitada sin contratiempos y de forma positiva para el Gobierno; además, si en esta ocasión no generará nuevas protestas como las desarrolladas desde el 28 de abril.

Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, consultó a los congresistas Iván Marulanda, senador de Alianza Verde, Luis Fernando Velasco, del partido Liberal, y María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, para conocer sus opiniones sobre el nuevo texto de “inversión social”, como lo denominó el Gobierno.

El senador Velasco afirmó que este nuevo proyecto no va a superar la crisis social tan grande que hay en el país y “mucho menos” va a reactivar la economía. “Digámosle la verdad a la gente: esta reforma tributaria es echar para atrás los regalos de hace dos o tres años, sumado a un esfuerzo de austeridad que aún es muy pequeño, por ello creo que la reforma va a pasar y va a arreglar un hueco”, aseguró.

Por su parte, el senador de la oposición Iván Marulanda agregó: “Siempre sostuvimos la tesis de que se necesitaba una reforma tributaria (…) Esta a nuestro juicio va en el camino correcto, pero llega un año tarde, y las cifras no son satisfactorias, el recaudo es muy bajo y no es suficiente para atender las obligaciones sociales”.

Y es que, según el congresista de la Alianza Verde, “el ingreso solidario es muy bajo”, porque no garantiza una vida digna y la cobertura es muy baja.

Tras esto, la senadora del partido de Gobierno María del Rosario Guerra afirmó: "No podemos aumentar más la transferencia monetaria porque para ampliar nos toca tocar o IVA o ampliar la base de renta (…) No estamos aumentando el número de contribuyentes. (…) Lo que debemos tener es consciencia de que la pandemia sí empobreció no solo a los hogares sino a muchos sectores de la economía”.

Lo cierto es que los tres congresistas creen que, si bien el proyecto presenta algunos reparos, va a ser aprobado en el Congreso.