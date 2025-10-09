Congresista del Pacto Histórico niega irregularidades y explica cómo se manejó la campaña

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de inhibirse de investigar a 17 senadores y tres exsenadores del Pacto Histórico, y de compulsar copias a la Fiscalía contra Ricardo Roa y Gustavo Jaramillo, el senador Paulino Riascos, del Pacto Histórico, explicó en entrevista con Mañanas Blu 10 AM de Blu Radio cómo funcionó la logística y el manejo financiero durante la campaña legislativa.

Riascos aseguró que la estructura del Pacto fue organizada y colectiva, sin beneficios particulares para los candidatos. “No, yo tengo unas diferencias en el marco del Pacto, hoy estamos en independencia. La campaña del Pacto fue muy disciplinada y se planificaban las salidas, yo no podía pedir un chárter, se programaba, invitaba a los candidatos y se les informaba ‘vamos a estar en tal región’. Quienes llegaban se montaban. No había fórmula para pedir un chárter y te lo brindaban, imposible”, señaló el congresista.

El senador, que desarrolló su trabajo político en el Pacífico colombiano, agregó que sus desplazamientos se realizaron principalmente por vía fluvial. “Cuando me tocaba llegar a las reuniones del Pacto llegaba a Bogotá, pero como soy del Pacífico, allá centré mi campaña moviéndome en lancha y tuve algún respaldo general de la campaña para moverme al interior de la zona donde estaba yo”, afirmó.

Riascos también explicó que ningún candidato recibió recursos de manera individual, ya que la reposición por votos se concentró en un fondo común. “Como era lista cerrada, la reposición iba a un fondo común de la campaña con la cual ningún candidato recibió un peso. Hubo préstamos pignorados con cooperativas y con esa reposición se pagaron deudas de los partidos, por lo tanto no hubo distribución como tal”, indicó.



Finalmente, el congresista sostuvo que no conocía los detalles sobre la ejecución del presupuesto, aunque reconoció la labor de quienes estuvieron encargados de la administración. “No conozco la forma, ni quién era el ordenador de gastos... Pero en su función, el doctor Jaramillo fue una persona muy eficiente, aunque no conozco cómo se emitían órdenes o concepto para el gasto”, concluyó.

La Corte Suprema determinó que no existían méritos para abrir investigación formal contra los congresistas del Pacto Histórico, pero remitió a la Fiscalía la información relacionada con el manejo de recursos y apoyos logísticos de la campaña, con el fin de que se establezca si hubo o no irregularidades.