El próximo 19 de octubre se harán las elecciones para los Consejos de Juventud. Justamente, la semana pasada se registró el homicidio de Yeimar Gamboa, quien era candidato al Consejo de Juventud en Chigorodó, Antioquia.

Es por eso que un grupo de 13 congresistas envió una carta en la que le piden al presidente Petro implementar medidas de seguridad urgentes para la jornada del 19 de octubre.

“Solicitamos al Gobierno adoptar medidas urgentes y eficaces que garanticen la seguridad y la plena participación de los candidatos y electores en las elecciones a los Consejos de Juventud del próximo 19 de octubre, en especial mediante la implementación inmediata de mecanismos de protección en los territorios con mayores riesgos de violencia, priorizando a los liderazgos juveniles que han denunciado amenazas”, dice la carta de los congresistas.

En el mismo sentido, piden avanzar en la investigación del homicidio de Yeimar Gamboa y judicializar a los responsables.



“El país no puede seguir perdiendo liderazgos jóvenes comprometidos con el cambio social y político. Protegerlos es salvaguardar la democracia misma. Garantizar un proceso electoral seguro y confiable es un deber ineludible del Estado colombiano”, agregan los congresistas.

Congresistas piden a Petro medidas urgentes de seguridad para elecciones de Consejos de Juventud Foto: Suministrada

