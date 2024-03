Constituyente: “No lo habíamos hablado con Petro, pero apoyo debate público", dice Alfredo Mondragón

Las declaraciones del presidenteGustavo Petro sobre una nueva constituyente, una posibilidad que él mismo descartó hace años, ha dado de que hablar en varios sectores. El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alfredo Mondragón mostró su apoyo a lo dicho por el jefe de Estado, pero aclaró que es un tema que no se había tratado antes.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Mondragón destacó la importancia de abrir un “debate público” para que “no se quede solamente” en sectores especializados. Según él, es fundamental que la ciudadanía en general pueda participar y debatir sobre “el rumbo del país”.

Estoy apoyando la iniciativa del presidente de abrir este debate público, que no se quede solamente en algunos medios de comunicación o sectores muy especializados y respetables, por supuesto, del derecho constitucional, sino que se vuelva un debate público de la ciudadanía. Que la señora ama de casa, que el estudiante universitario, el que ha perdido los derechos laborales, que el que hoy no tiene derecho fundamental de la salud, que el que no tiene derechos pensionales, pues puede debatir el rumbo del país. En eso estoy de acuerdo con el presidente Petro, que se abra un gran diálogo, una gran deliberación nacional aseveró.

En ese sentido, el representante consideró que, aunque el Pacto no había hablado directamente con el presidente Petro sobre una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual los "sorprendió", es una propuesta “desafiante” para los cambios que, según dijo, necesita Colombia sin ser necesariamente algo arbitrario y autoritario por parte del mandatario, como lo han dicho algunos sectores que también se pronunciaron en contra de la iniciativa.

“Debo reconocer que me sorprendió, la verdad es que en ningún momento hemos hablado de ese tema con el presidente. Creo que es una propuesta que desafía no solamente a las distintas fuerzas que hacemos parte del Pacto Histórico, sino al país, porque definitivamente al presidente Petro le dijeron que era un autoritario, pero cuando hace las cosas por la vía de ley, de iniciativa legislativa, es decir, que sea el Congreso y no él, entonces dicen que en lugar de hacerlo es directamente por decreto, pero si hubiera hecho transformaciones por decreto dirían que es un autoritario porque no pasa por el Congreso y ahora el Congreso no quiere o pone todos los obstáculos para tratar de hacer modificaciones que garanticen derechos”, comentó.

En cuanto a la posibilidad de disolver el Congreso de la República, Mondragón señaló que convocar a una Asamblea Constituyente no implica necesariamente su desaparición, como el caso de Chile. De acuerdo con su argumento, existen precedentes en otros países en los que se ha llevado a cabo sin disolver el poder legislativo.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: