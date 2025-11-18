En vivo
Blu Radio  / Política  / Contratista usó correo oficial para filtrar sanción del Partido de la U antes de notificación formal

Contratista usó correo oficial para filtrar sanción del Partido de la U antes de notificación formal

Una denuncia ante la Procuraduría señala que un funcionario del sector minero-energético habría empleado su correo oficial para adelantar una notificación disciplinaria interna del Partido de la U, en un posible caso de intervención política y uso indebido de recursos públicos.

