Crisis en coalición Centro Esperanza no se superó y este sábado será día clave

Se cumplió el plazo dado por la propia Ingrid Betancourt y no obtuvo respuesta por parte de los miembros de la coalición de la Esperanza. Sin embargo, dio plazo hasta este sábado para superar las crisis por cuenta del apoyo que recibió Alejandro Gaviria por recibir al senador Germán Varón Cotrino.

“Decidí darle a la coalición Centro Esperanza hasta mañana a las 12:00 del día para decidir si seguimos firmes frente a la corrupción que traen las maquinarias. Pero no estoy contenta de que les esté tomando tanto tiempo porque es un asunto de principios y debería ser una decisión simple que en 20 segundos podría tomarse. Soy libre de decir esto porque he estado tanto tiempo alejada de la política, que no le debo nada a nadie, estoy libre de las cadenas del sistema corrupto que secuestró a Colombia. Siempre que hablo de eliminar la corrupción, siempre me preguntan: ¿Cómo?, ¿Cómo acabar la corrupción? Pues, así es cómo. Tomando decisiones difíciles pero guiados por nuestros principios y no por intereses”, expresó Ingrid Betancourt.

Desde la coalición de la Esperanza señalaron que tanto Gaviria como Betancourt son muy importantes en el proyecto y los invitaron a la reflexión.

“Tenemos que parar esta pelotera. No podemos ser ejemplo de unidad para los colombianos, si aquí nosotros adentro estamos una peleadera permanente”, dijo Juan Fernando Cristo.

Por otro lado, Juan Manuel Galán manifestó que, “tenemos que ser maduros políticamente para poder superar esta crisis y para poder ofrecerle al país la opción responsable. La opción que el país necesita y que está buscando en el centro”.

Todo indicaría que Ingrid Betancourt tiene pensado renunciar a la coalición, más no a la candidatura.

