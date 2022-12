Cuenta regresiva para la caducidad en el CNE de campañas presidenciales de 2014

Cinco días le quedan al Consejo Nacional Electoral para tomar una decisión sobre las campañas presidenciales de 2014 dentro del caso Odebrecht; las opciones son el archivo o la apertura de una investigación formal en la que se plantee, además, un pliego de cargos.

Lo anterior ocurre teniendo en cuenta, como lo ha expresado el mismo organismo electoral, que el CNE tiene competencia para investigar estas campañas hasta tres años después de la presentación del informe de ingresos y gastos ante el Fondo de Financiación Política, lo cual, para este caso, ocurrió en julio de 2014, cuando se radicaron las cuentas.

Si bien en el orden del día de la Sala Plena que está citada para este martes aparece la discusión del proyecto de resolución de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, la probabilidad de que se tome una decisión es mínima, debido a que hay una prueba a la que le están apostando todo: el testimonio del estratega Duda Mendonça con el cual, hasta la fecha, el magistrado Carlos Camargo no se ha podido entrevistar.

Para el magistrado Armando Novoa, quien fue recusado y apartado de la investigación, el concepto que hizo Héctor Helí Rojas sugiriendo la imposibilidad de que el presidente Juan Manuel Santos renuncie a la caducidad de su campaña de 2010 “es la cuota inicial de unas decisiones que vienen en curso y que ya están anunciadas, y que, por supuesto, la opinión pública sabe en qué sentido irán. Es decir, vamos hacia una caducidad de las investigaciones de 2014”.

El magistrado también explicó que “muy posiblemente se utilizará la teoría de la prejudicialidad penal, es decir, que hasta tanto la Fiscalía no se pronuncie, el Consejo no lo puede hacer y esto significa que, desafortunadamente, se van a iniciar campañas presidenciales en 2018 sobre la base de una gran operación en la que el Consejo Nacional Electoral no toma unas decisiones, como le corresponde”.

Fuentes del organismo afirman que el camino más viable sería decretar el archivo de ambos casos y no permitir que caduquen.