Dau pide objetividad a concejales en elección de contralor y personero

En un tono aplomado, el alcalde de Cartagena, William Dau, hizo un llamado a los nuevos cabildantes para que no incurran en elecciones irregulares del contralor distrital y el nuevo personero.

"No olviden, estimados concejales, que los ocho años de gobierno atípicos que hemos superado con la elección de William Dau tienen su origen en la descomposición a la que se llegó por la inclusión indebida y concertada de los concejales con el alcalde para repartirse los cargos y los contratos. Eso no va a suceder, no volverá a pasar mientras sea el alcalde de Cartagena", advirtió Dau.

El alcalde expresó su preocupación

por la elección del nuevo personero distrital y se lo hizo saber a los concejales.

"Sean imparciales en el ejercicio de su control con nombrar personas para cargos, como por ejemplo, el personero que traigan a alguien de dudosa procedencia, alguien que todo mundo conoce como ficha de quien ha sido durante los ultimos 20 años el dueño de Cardique. Eso yo lo considero como un acto de mala fe, como una declaratoria anticipada de guerra, no quiero eso", sentenció el mandatario.

Finalmente, William Dau Chamat dijo que su gabinete fue escogido tras una convocatoria en la que se recibieron 7.600 hojas de vida.

