Day Vásquez usa separación de Nicolás Petro con fin político: Máximo Noriega, mencionado en el caso

El diputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, fue acusado por su exesposa, Day Vásquez , de recibir plata del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el 'hombre Marlboro', para la campaña presidencial.

En entrevista con Semana, Vásquez dijo que el hombre ‘Marlboro’ le entregó al hijo de Petro más de 600 millones de pesos.

"Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros", añadió la mujer, que mencionó que Nicolás Petro también recibió 200 millones de pesos del empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca que tampoco fueron a dar a la campaña.

Otro de los nombres que salió a relucir fue el de Máximo Noriega, a quien acusa de haber recibido dinero para entregarlo a Petro. En diálogo con Mañanas Blu, Noriega enfatizó en que no recibió plata y acusó a Vásquez de estar dolida por el fin de su relación sentimental con Petro.

“Quedan dos opiniones: la de Day Vásquez, que está pasando por un momento muy difícil. Una separación de Nicolás Petro, hijo del presidente. Me parece que está usando esa tragedia personal para generar una controversia de orden políticos”, dijo.

El dirigente político, aspirante a la Gobernación manifestó que no recibió un peso, como lo afirma Vásquez, y se mostró sorprendido por las declaraciones.

“Lo que me sorprende es que me menciona a mí como si yo hubiera recepcionado un dinero. Le solicito a Semana a que haga una rectificación y una retractación de que no he recibido dinero de estos señores. Eso se resuelve confrontando a la contraparte”, explicó.

Añadió que entabló una denuncia penal contra Vásquez porque, a su parecer, está usando ese tema con fines político: “Este cambio surge después de unas encuestas internas en las que las candidaturas del Pacto Histórico vienen creciendo. Hay un empate técnico entre las precandidaturas del charismo y del Pacto”.

Al respecto, Day Vásquez publicó en sus redes sociales un mensaje en el que pidió que no relacionen su denuncia con haber terminado su matrimonio con el hijo del presidente Gustavo Petro.