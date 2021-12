De la Calle no irá al Congreso por desacuerdos en Coalición Centro Esperanza sobre listas unificadas

La Coalición Centro Esperanza presentará sus listas para el Senado y Cámara de Representantes antes del 13 de diciembre en la Registraduría Nacional, esto luego del acuerdo al que llegaron los precandidatos y representantes de la coalición.

Mediante un comunicado, la Coalición de la Esperanza señaló que tendrán dos listas al Congreso. “La coalición presentará dos listas al Senado, así como listas para la Cámara de Representantes en la mayoría de los departamentos. Nuestro objetivo es garantizar que un mayor número de colombianos provenientes de sectores diversos puedan competir para acceder al Congreso” señala el escrito de la coalición.

Las dos listas son, por un lado, la lista al Senado del Nuevo Liberalismo que, como se ha anunciado, irá cerrada. La otra, corresponde a la lista al Senado de la Coalición Centro Esperanza, cuyas candidaturas avalarán los partidos que tienen personería jurídica. Estos son: Alianza Verde, Dignidad, Verde Oxígeno, Colombia Renaciente y el partido ASI.

Con respecto a las cámaras, el trabajo apunta a que se están haciendo listas conjuntas que no serán cerradas y hasta el momento no se ha hablado de listas cerradas en ese sentido.

Por el momento no han definido quien será la cabeza de las listas y como serán conformadas para presentar al congreso.

“Las candidatas y los candidatos elegidos por las listas de la Coalición Centro Esperanza actuarán según un régimen de bancada. Esto le permitirá al próximo presidente, que saldrá de esta coalición, contar con el apoyo de los congresistas que liderarán iniciativas y discusiones en el legislativo para transformar a Colombia”, señala el comunicado.

Hace unos días, el exjefe negociador del gobierno Humberto de la Calle en un comunicado expreso que no sería cabeza de lista al congreso si no se llegaba con una sola lista.

En vista de que han aflorado diversas listas dentro de la Coalición Centro Esperanza, manifiesto que no deseo contribuir a la división y no aceptaré hacer parte de ninguna de estas listas separadas. La unidad de todas las agrupaciones ubicadas en el centro político es esencial HUMBERTO DE LA CALLE

En las últimas horas, Humberto de la Calle lamentó que se presenten dos listas al congreso por la coalición centro esperanza.

Lamento este hecho ahora irreversible. Innegablemente es un retroceso en el camino que aún nos queda para ofrecer en 2022 una fuerza de centro unida que no repita los errores del pasado y que no deje de nuevo al país obligado a escoger entre extremos HUMBERTO DE LA CALLE

Así mismo Humberto de la Calle agradeció la postulación que recibió por los integrantes de la coalición de la esperanza “En todo caso agradezco de nuevo las invitaciones que recibí, tanto para encabezar la lista única, como para hacer parte de listas separadas y que no quepa la menor duda de que considero un honor que se contemple mi nombre para ello”, añadió.

Por el momento, Humberto de la Calle no llegará al Congreso tras la decisión que tomo la Coalición Centro Esperanza.

