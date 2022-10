Decisión de Tribunal sobre retractación de Uribe pone cosas en su lugar: Coronell

48 horas tendrá el expresidente Álvaro Uribe Vélez para retractarse de un trino publicado el pasado 10 de febrero que dice: “Daniel Coronell procede con una actitud mafiosa para hacer daño electoral, sus negocios con el narcotráfico siguen impunes y me ha demandado porque pienso que sería extraditable”.



Un juez de la Sala de Decisión Penal del Tribunal de Bogotá falló a favor una tutela en primera instancia, a lo que el periodista, en diálogo con Blu Radio, destacó como una acertada determinación.

“Yo recibo la decisión del Tribunal con respeto y satisfacción, primero porque es una decisión donde la justicia está diciendo que no hay nadie por importante que sea que esté por encima de la ley. Segundo, porque está reconociendo que esas falsedades atentan contra mi honra y buen nombre, y tercero porque tantos años de impunidad de él diciendo lo que le provoca sin que le pase nada habían creado la sensación de que él simplemente podía hacerlo y que la repetición indefinida de la mentira empezaba a darle la razón. Esta decisión pone las cosas en su lugar”, dijo.



Agregó que hay una querella penal ante la Corte Suprema de Justicia por temas de injuria y calumnia en redes sociales, por las que el expresidente fue citado a una reunión de conciliación, y no asistió en el mes de enero, sin embargo, en junio hay una nueva citación.



“Él es experto en cancelar y en alargar artificialmente los trámites para no hacerse cargo, esperando que las cosas vayan ganando polvo. La corte fijó una nueva fecha para junio, que como ha sido costumbre yo asistiré puntualmente”, puntualizó.



Concluyó señalando que no es lícito que personas investigadas por periodistas respondan con arremetidas contra la honra y el buen nombre.



“En el caso del expresidente Uribe se le volvió un Modus operandi, a pesar de que yo he sido el más atacado por muchos años, no soy la excepción. Está el reflejo de lo que dijo contra Daniel Samper Ospina, o las declaraciones contra Yohir Akerman, todo porque publicaron columnas que no le gustaban. Prácticamente no había ningún límite para sus ofensas contra los periodistas que tienen el valor y la decisión de investigarlo. Esta decisión judicial muestra que por muy importante que sea el señor expresidente Uribe no está por encima de la ley”.