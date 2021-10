Defensa de Duque a Ley de Garantías hace cuatro años era respetable: ponente de Ley de Presupuesto

El senador Efraín Cepeda, ponente del proyecto de presupuesto general de la Nación en el Congreso , habló sobre la decisión de permitir la suspensión parcial de la Ley de Garantías, tema que desató una aguda polémica por parte de la oposición y en redes sociales.

" Hoy no hay reelección presidencial y seguimos con Ley de Garantías . He estudiado la legislación en muchos países del mundo y eso no existe en ninguna parte del mundo, que se paralice el Estado", declaró el legislador.

"Son pocos los alcaldes que han logrado ejecutar sus proyectos y planes de desarrollo, dedicados a los temas de pandemia. Los ciudadanos reclaman esas obras de desarrollo, cómo no se va a reclamar que todavía hay muchos municipios en Colombia, sobre todo veredas y corregimientos sin agua potable ni saneamiento básico", añadió.

De acuerdo con el congresista, es preferible la ejecución de las obras con una vigilancia especial que quedarse de brazos cruzados. En su opinión, frente a las actuales críticas que insisten en comparar el momento actual con hace cuatro años, falta tener en cuenta la pandemia.

" La posición de Iván Duque, del presidente, respetable en su momento, yo tampoco la compartía en ese instante , pero también debo decir que hace cien años no veíamos una pandemia en el mundo entero. Hace muchos años no teníamos una recesión. Hace muchos años no teníamos un desempleo tan galopante. Estamos ante un tema absolutamente extraordinario, prefiero pensar en la gente, que les lleguen los recursos a obras sociales, las obras de desarrollo", sostuvo.

